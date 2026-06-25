Уровень безработицы в Казахстане снизился до 4,5%

Уровень безработицы в Казахстане остается на безопасном уровне, а наличие около 100 тысяч вакансий свидетельствует о сохраняющемся спросе на рабочую силу. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Ербола Туякбаева, распространяемая в социальных сетях информация о массовой безработице не соответствует официальной статистике.

— У нас безработица на уровне 4,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 0,1%, — сказал Ербол Туякбаев.

Он отметил, что количество граждан, самостоятельно обратившихся в центры занятости, составляет 377 тысяч человек.

По словам вице-министра, ситуация на рынке труда остается стабильной, а потребность работодателей в кадрах подтверждается большим количеством открытых вакансий.

— Безработица находится на безопасном уровне. Ни одна страна полностью не победила безработицу. Но если бы в стране была массовая безработица, не было бы 100 тысяч вакансий и не было бы необходимости привлекать иностранную рабочую силу, — подчеркнул он.

Ербол Туякбаев призвал граждан ориентироваться на официальные данные и статистику, а не на неподтвержденные сообщения в социальных сетях.

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