Статус безработного: где казахстанцы могут регистрироваться онлайн, объяснили в Минтруда
По состоянию на 1 мая 2026 года более 343,5 тысячи казахстанцев оформили статус безработного через цифровую систему занятости, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметил вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Николай Брюханов, регистрация начинается с простого шага — подачи заявки на сайте Enbek.kz.
— И уже на этом этапе он получает доступ к вакансиям и инструментам содействия занятости, — пояснил он.
Далее процесс проходит автоматически. Если в течение трех рабочих дней человек не находит работу и не отменяет заявку, система проверяет данные и, при соблюдении условий, присваивает статус безработного.
По словам Николая Брюханова, этот механизм позволяет сократить время между потерей работы и включением человека в систему поддержки.
После получения статуса гражданам становятся доступны меры господдержки: молодежная практика, общественные работы и социальные рабочие места. Они позволяют временно трудоустроиться и получить доход на период поиска постоянной работы.
По данным ведомства, на платформе сегодня зарегистрированы более 900 тыс. работодателей и свыше 3 млн соискателей. Ежегодно здесь размещается более 800 тыс. вакансий и около 600 тыс. резюме.
Ранее сообщалось, почему молодежь не задерживается долго на одной работе.
Сколько вакансий и в каких сферах с зарплатой 1 млн тенге предлагается на рынке труда Казахстана, можно прочитать здесь.