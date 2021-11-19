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Уровень безработицы в Туркестанской области назвал аким

19 Ноября 2021 15:47
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Уровень безработицы в Туркестанской области назвал аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уровень безработицы в Туркестанской области в этом году составил 5,1%. А 41,6 тысячи семьям назначена адресная социальная помощь. Такие данные привел аким региона Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках государственной программы «Еңбек» с начала года трудоустроено более 80 315 человек, на эти цели направлено 14,4 млрд тенге. В рамках программы в целях обеспечения занятости граждан с ограниченными возможностями были оказаны меры занятости 2 501 человеку. В рамках «Дорожной карты занятости» было выделено 34,5 млрд тенге, реализовано 58 проектов, создано 1872 рабочих места», - сказал Умирзак Шукеев в ходе пресс-конференции в СЦК.

По словам акима, уровень безработицы за II квартал 2021 года составил 5,1%.

«Помимо этого, 41,6 тысячи семей назначена адресная социальная помощь на сумму 11,2 млрд тенге, из них трудоустроено 47 тысяч трудоспособных. 43,8 тысячи детей 1-6 лет из малообеспеченных семей получили гарантированные социальные пакеты на сумму 1,7 млрд тенге», - проинформировал аким.

На обеспечение техническими средствами реабилитации и услугами граждан с ограниченными возможностями предусмотрено 4,5 млрд тенге и планируется охватить 80% нуждающихся, а на сегодня охвачено 72%.

«Для создания доступной среды для граждан с ограниченными возможностями приспособлено 2 868 объектов. В 14 государственных учреждениях оказывают услуги 7 320 нуждающимся гражданам. Дополнительно на строительство реабилитационного центра на 200 мест выделено 219 млн тенге. Строительство объекта, переходящее на следующий год», - добавил глава региона.

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#Туркестанская область   #Акимат   #Экономика   #Занятость  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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