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Уровень безопасности в школах проверят в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
21 Февраля 2023, 06:43
Уровень безопасности в школах проверят в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Проверить уровень безопасности в школах Атырауской области в течение месяца поручили спецкомиссии в ходе совещания с участием акима региона Серика Шапкенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С докладом об уровне безопасности в школах выступила руководитель управления образования региона Гульнар Садуахасова.

«По данным Национальной образовательной базы данных, в 214 учреждениях области насчитываются 9 668 камер видеонаблюдения, 501 камера в 77 школах подключена к Центру оперативного управления. 22 учреждения не подходят для интеграции в систему. В прошлом году на установку тревожной кнопки из местного бюджета выделено 88 млн тенге. В 200 школах она была успешно установлена. Выяснилось, что 305 камер подлежат замене, часть из этого количества уже заменена, остальные заменят после поставки», - сообщила Гульнар Садуахасова.

Аким области поручил создать специальную комиссию и в течение месяца провести проверку безопасности в организациях образования.

«Для полного обеспечения безопасности детей будут приняты все необходимые меры. Сколько денег потребуется, столько и будет выделено», - сказал Серик Шапкенов.

Вопрос о безопасности в школах вновь стал актуальным после нападения девятиклассника с топором на учеников в одной из школ Петропавловска. Пострадали трое школьников, двое из которых оказались в реанимации.

Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов пообещал провести весь комплекс исчерпывающих мероприятий, чтобы не допустить повторения случаев нападения, как это случилось в школе Петропавловска.

Министр просвещения Гани Бейсембаев поручил усилить контроль за входящими в школы лицами.

Фото: Региональная служба коммуникаций Атырауской области
Атырауская область   Образование   Безопасность   Регионы   Общество   Атырау   школа  
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