Уровень базовой ставки обеспечивает устойчивость финансового рынка – Галымжан Пирматов
«Складывающаяся инфляция обусловлена продолжающейся адаптацией внутренних цен под внешний ценовой шок. Кроме того, эффект значительного повышения базовой ставки на экономике с начала года еще до конца не проявился и требует соответствующей оценки в будущем», - добавил Галымжан Пирматов.
Ранее сообщалось, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13,5%.
Решение принято с учетом складывающейся экономической ситуации, баланса рисков, а также обновленных прогнозов Национального банка. Сохраняется давление со стороны внешнего сектора, которое вызвано ростом стоимости логистических услуг, высокой инфляцией в странах – торговых партнерах и ослаблением курса тенге к рублю. При этом цены на продовольствие в мире снижаются. Среди внутренних драйверов роста цен следует выделить стимулирующий фискальный импульс, который сдерживает снижение цен на продовольствие вслед за мировыми рынками и оказывает повышательное давление со стороны спроса в среднесрочной перспективе.