Уровень базовой ставки обеспечивает устойчивость финансового рынка – Галымжан Пирматов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОР - Уровень базовой ставки обеспечивает устойчивость финансового рынка и поддерживает сберегательную активность субъектов экономики. Об этом заявил председатель Национальнго банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Складывающаяся инфляция обусловлена продолжающейся адаптацией внутренних цен под внешний ценовой шок. Кроме того, эффект значительного повышения базовой ставки на экономике с начала года еще до конца не проявился и требует соответствующей оценки в будущем», - добавил Галымжан Пирматов.

Ранее сообщалось, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13,5%.

Решение принято с учетом складывающейся экономической ситуации, баланса рисков, а также обновленных прогнозов Национального банка. Сохраняется давление со стороны внешнего сектора, которое вызвано ростом стоимости логистических услуг, высокой инфляцией в странах – торговых партнерах и ослаблением курса тенге к рублю. При этом цены на продовольствие в мире снижаются. Среди внутренних драйверов роста цен следует выделить стимулирующий фискальный импульс, который сдерживает снижение цен на продовольствие вслед за мировыми рынками и оказывает повышательное давление со стороны спроса в среднесрочной перспективе.



