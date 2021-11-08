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Уровень антител не имеет значения - врач о ревакцинации

8 Ноября 2021 13:20
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Уровень антител не имеет значения - врач о ревакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нужно ли делать тест на антитела к коронавирусу перед ревакцинацией, ответила заместитель директора Центральной городской клинической больницы Алматы Эльвира Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Перед проведением вакцинации либо ревакцинации бустерной дозой, мы не делаем тесты на антитела. То есть, если вы захотите самостоятельно сделать, то вы можете сделать данный тест, но это не является показанием к медицинскому отводу либо к непроведению вакцинации. Поэтому уровень антител здесь не имеет значения. Даже больше скажу, на своей практике, мы также переболели, тяжело болели, через полгода в феврале получили вакцину. Прекрасно ее перенесли. На протяжении года, слава богу, выполняем свою работу, не болеем. Поэтому мы ждем старта ревакцинации и планируем провести ревакцинацию без тестов на антитела», - сказала врач в ходе брифинга РСК.

Она также ответила, можно ли получить повторно вакцину, если у человека высокий уровень антител для защиты от коронавируса.

«Если человек сделал сам тест на антитела, то должен получить лабораторные данные. В лаборатории у всех разные тесты на антитела, разный уровень, поэтому здесь надо детально изучить уровень антител. Но если у него высокий уровень антител, то возможно ревакцинацию получить не сейчас, а чуть позже, когда этот уровень снизится», - уточнила спикер.

Врач ранее рассказала , какой вакциной от коронавируса лучше ревакцинироваться.

Ранее сообщалось , кому и когда нужно привиться дополнительно.

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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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