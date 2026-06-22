«Уронили при родах»: семья обвинила медиков в гибели младенца в Алматинской области

В Алматинской области младенец скончался через несколько дней после рождения: родные обвиняют врачей в халатности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трагический инцидент произошел в Карасайском районе Алматинской области. Новорожденный ребенок прожил всего пять дней. Родственники погибшего малыша заявляют, что причиной смерти могла стать халатность медицинского персонала во время родов.

— Причина — ребенка уронили при родах, а уронили потому что роженицу везли рожать в инвалидном кресле вместо кушетки, и, соответственно, ребенок выпал. Что еще хуже, врачи не сделали ничего, чтобы как-то спасти малыша или помочь ему. Они сказали, что с ребенком все в порядке, и отдали его матери, — написала сестра роженицы в социальных сетях.

По ее словам, на следующий день ребенок перестал есть, еле дышал, и его перевели в другую больницу на операцию.

— Ребенок не выжил. Врачи другой больницы нам сказали, что ребенок поступил с травмой. Теперь же роддом снимает с себя ответственность за свою халатность, скидывая всю вину на саму роженицу, — добавила она.

Семья намерена обратиться во все инстанции, чтобы виновных привлекли к ответственности.

На ситуацию отреагировали в Карасайской центральной районной больнице.

— По данному случаю в ГКП на ПХВ «Карасайская клиническая многопрофильная центральная районная больница» проводится внутренний аудит качества оказания медицинской помощи, а также служебная проверка по фактам, изложенным в обращении. Окончательные выводы будут сделаны по результатам внутреннего расследования, экспертной оценки медицинской документации и получения заключений уполномоченных экспертных организаций, — говорится в сообщении.

В больнице также заверили, что после завершения всех проверочных мероприятий и получения итоговых заключений будут приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством РК.

Ранее в городском перинатальном центре № 2 Алматы врачи выходили новорожденную весом 730 граммов, появившуюся на свет на 27-й неделе беременности.