Уроки верховой езды проводят для школьников Улытау

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Музея истории горного и плавильного дела имени Макена Торегельдина в посёлке Жезды Улытауского района Карагандинской области совместно с учителями местных школ проводят для учеников уроки культуры верховой езды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На одном из таких занятий девяти- и десятиклассников опорной школы № 6 учили тому, как правильно подготовить скакуна к прогулке. Детям рассказали о разновидностях лошадей и ознакомили со снаряжением для верховой езды.

«В нашем музее работает клуб юных историков «Мұрагер», в котором занимаются активные школьники. Они участвуют в проектной деятельности. Вместе с ними и другими учениками двух местных школ мы проводим различные мероприятия. В рамках программы «Семь граней Великой степи» для учащихся опорной школы № 6 прошли тематические занятия на тему «Культура верховой езды». Для закрепления полученных теоретических знаний совместно с педагогом школы Гульжанат Аблаевой и работником нашего музея Абзалом Капаровым мы организовали практическое занятие. Эта работа ведётся у нас с 2019 года», – рассказывает заведующая отделом по обеспечению научно-исследовательской деятельности, экскурсионно-массовой и экспозиционной работы Урзия Капарова.

В посёлке Жезды почти каждая семья выращивает домашний скот, в том числе и лошадей, поэтому многие школьники с раннего возраста имеют опыт верховой езды. А вот правильно снаряжать лошадь умеют не все.

«Мы показали им экспонаты, сёдла, упряжь, которые имеются в нашем музее. И помогли самостоятельно подготовить лошадь к верховой прогулке. Детям было очень интересно. Мы намерены продолжать этот опыт», – добавила Урзия Капарова.