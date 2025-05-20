Уроки полового воспитания не будут вводить в школы Казахстана

По его мнению, в этом вопросе необходимо повышать родительскую ответственность.

— Такие вещи в семье воспитывались, поэтому мы специально открыли центры педагогической поддержки родителей. Мною поручено, чтобы там максимально психологи просвещали родителей, как нужно обращаться с детьми и как нужно просвещать детей. Самое верное и продуктивное, эффективное решение — это когда родитель берёт на себя ответственность и занимается. Ответственности, конечно, школа не избегает, но ложить всю ответственность на школу только, я думаю, не совсем будет правильно, — высказался Гани Бейсембаев.

Он отметил, что соответствующие мероприятия школы проводят в рамках программы «Біртұтас тәрбие».

— Это воспитание должен быть, в первую очередь, родителями. Поэтому мы считаем, что на самом деле будет здорово, если этим будут заниматься родители. Мы будем помогать в этом, — сказал глава Минпросвещения.

Министр добавил, что в ближайший год такие уроки вводить не планируется.

Ранее Гани Бейсембаев ответил на вопрос о том, будут ли в стране усиливать контроль за деятельностью частных образовательных учреждений.