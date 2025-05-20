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    14:00, 20 Май 2025 | GMT +5

    Уроки полового воспитания не будут вводить в школы Казахстана

    Министра просвещения РК Гани Бейсембаева спросили о том, стоит ли вводить в школы Казахстана уроки полового воспитания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вековая костанайская школа
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    По его мнению, в этом вопросе необходимо повышать родительскую ответственность.

    — Такие вещи в семье воспитывались, поэтому мы специально открыли центры педагогической поддержки родителей. Мною поручено, чтобы там максимально психологи просвещали родителей, как нужно обращаться с детьми и как нужно просвещать детей. Самое верное и продуктивное, эффективное решение — это когда родитель берёт на себя ответственность и занимается. Ответственности, конечно, школа не избегает, но ложить всю ответственность на школу только, я думаю, не совсем будет правильно, — высказался Гани Бейсембаев.

    Он отметил, что соответствующие мероприятия школы проводят в рамках программы «Біртұтас тәрбие».

    — Это воспитание должен быть, в первую очередь, родителями. Поэтому мы считаем, что на самом деле будет здорово, если этим будут заниматься родители. Мы будем помогать в этом, — сказал глава Минпросвещения.

    Министр добавил, что в ближайший год такие уроки вводить не планируется.

    Ранее Гани Бейсембаев ответил на вопрос о том, будут ли в стране усиливать контроль за деятельностью частных образовательных учреждений.

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Образование Гани Бейсембаев школа
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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