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    12:31, 20 Май 2025 | GMT +5

    Усилят ли контроль за частными образовательными центрами в Казахстане — ответ Минпросвещения

    Министр просвещения РК Гани Бейсембаев ответил на вопрос о том, будут ли в стране усиливать контроль за деятельностью частных образовательных учреждений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Гани Бейсембаев
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По его словам, сегодня в стране вводится лицензирование частных дошкольных организаций, однако частных дополнительных центров не коснется.

    — Частные дополнительные центры не подлежат лицензированию в целом. Здесь, в первую очередь, родителям необходимо быть предусмотрительными. Такого контроля за частными дополнительными центрами не существует и не было. Но, если есть необходимость, то мы этот вопрос с депутатами поднимем, надо законодательно этот вопрос утвердить, — ответил Гани Бейсембаев.

    Министр отметил, что в случае наличия претензий у родителей, они вправе обратиться в суд.

    Ранее сообщалось о скандале вокруг образовательного центра Gasyr Foundation. Более 250 родителей из Астаны заявили о том, что стали жертвами обмана. По предварительным подсчетам, каждый из них потерял от 1,5 до 2 миллионов тенге. Офисы центра закрыты, руководство недоступно. Корреспондент агентства Kazinform попытался выяснить, что произошло на самом деле.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Гани Бейсембаев
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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