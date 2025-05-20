Усилят ли контроль за частными образовательными центрами в Казахстане — ответ Минпросвещения

По его словам, сегодня в стране вводится лицензирование частных дошкольных организаций, однако частных дополнительных центров не коснется.

— Частные дополнительные центры не подлежат лицензированию в целом. Здесь, в первую очередь, родителям необходимо быть предусмотрительными. Такого контроля за частными дополнительными центрами не существует и не было. Но, если есть необходимость, то мы этот вопрос с депутатами поднимем, надо законодательно этот вопрос утвердить, — ответил Гани Бейсембаев.

Министр отметил, что в случае наличия претензий у родителей, они вправе обратиться в суд.

Ранее сообщалось о скандале вокруг образовательного центра Gasyr Foundation. Более 250 родителей из Астаны заявили о том, что стали жертвами обмана. По предварительным подсчетам, каждый из них потерял от 1,5 до 2 миллионов тенге. Офисы центра закрыты, руководство недоступно. Корреспондент агентства Kazinform попытался выяснить, что произошло на самом деле.