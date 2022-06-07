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Уроки патриотизма внедрят в казахстанских школах

Автор:  
Арайлым Мұрат
7 Июня 2022, 15:18
Уроки патриотизма внедрят в казахстанских школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Курс под названием «Патриотизм и глобальные компетенции» внедрят в 5-11 классах школ в предстоящем учебном году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из особенностей образовательного процесса в предстоящем учебном году является внедрение в 5-11 классах курса под названием «Патриотизм и глобальные компетенции». Курс направлен на развитие у обучающихся навыков исследования, анализа, коллаборации, коммуникации. Академия отправила проект для ознакомления в региональные методические центры. Уже разместили на сайте», - сказала на аппаратном совещании президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Мадина Тыныбаева.

По словам спикера, после утверждения некоторых НПА, связанных с организацией учебного процесса, будут внесены окончательные изменения, а письмо будет направлено для работы в школы.

Мадина Тыныбаева подчеркнула, что уже сейчас поступают вопросы по поводу внедряемого курса «Патриотизм и глобальные компетенции».

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов заявил о том, что исполнение гимна на еженедельных линейках может стать правилом для всех школ.


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