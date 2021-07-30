Уроки пандемии: в ВОЗ поддерживают рекомендации Независимой комиссии

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В ВОЗ согласны с выводами независимой комиссии о том, что во время пандемии не было надлежащего уровня международной солидарности и быстрого обмена данными о патогенах, образцами, ресурсами, технологиями и инструментами борьбы, в том числе вакцинами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Организации Объединенных Наций.

В Организации поддерживают идею провести специальную сессию и принять политическую декларацию, направленную на то, чтобы в будущем предотвратить перерастание вспышек инфекционных заболеваний в катастрофы. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райан, выступая от имени главы ВОЗ в Генассамблее ООН, на заседании, посвященном обсуждению доклада Независимой комиссии по оценке готовности к пандемии.

Члены Комиссии пришли к выводу, что пандемию COVID-19, которая по сей день является всемирным бедствием, можно было бы предотвратить.

Независимая комиссия была создана Генеральным директором ВОЗ по поручению Всемирной ассамблеи здравоохранения. В ее составе – 13 экспертов, в том числе бывшая президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф и бывшая премьер-министр Новой Зеландии и экс-глава Программы развития ООН Хелен Кларк.

В своих выводах члены Комиссии заявили, что февраль 2020 года, когда государства могли и должны были предпринять меры для борьбы с вирусом и предупреждения пандемии, стал «месяцем упущенных возможностей». Члены Комиссии указали на ошибки, которые привели к пандемии таких масштабов и предложили «новую международную систему, способную обеспечить должную подготовленность к подобным вспышкам инфекционных заболеваний в будущем».

«Подготовка осуществлялась бессистемно, на нее выделялось недостаточно финансовых средств. Система оповещения оказалась слишком медленной и недостаточно масштабной. Всемирная Организация здравоохранения не располагала необходимыми полномочиями. Ответные меры привели к обострению неравенства на всех уровнях. Отсутствовало политическое руководство во всемирном масштабе», – таков печальный вывод экспертов. Они уверены, что исходная вспышка COVID-19 переросла в пандемию в результате целого ряда ошибок.

В конце декабря 2019 клиницисты из китайского города Ухань оперативно выявили необычные очаги пневмонии неизвестного происхождения. Однако официальное уведомление и процедуры, предусмотренные Международными медико-санитарными правилами, были запоздалыми, считают эксперты. Это не позволило вовремя принять надлежащие меры предосторожности, необходимые для борьбы с новым патогенным возбудителем респираторной инфекции. Ценное время, по мнению Комиссии, было упущено уже на этот этапе.

Затем, в течение месяца после того, как 30 января 2020 года была объявлена чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, «слишком многие страны вместо решительной стратегии по сдерживанию заболевания, которая могла бы ограничить вспышку и предупредить пандемию в глобальных масштабах, заняли выжидательную позицию». Когда COVID-19 начал распространять за пределы Китая, «выяснилось, что ни национальные, ни международные системы снабжения на начальном этапе оказались не в состоянии удовлетворить неотложный спрос на поставки всего самого необходимого». Во многих странах не было даже антисептиков и масок.

Реагирование в ряде стран носило запоздалый характер, либо их стратегия была непоследовательной, недооценивалась роль науки, при принятии решений к ученым не прислушивались. К тому же не было надлежащей координации на уровне руководства в глобальном масштабе. В мире росла напряженность и недоверие к международным организациям. В частности, сотрудники ВОЗ, не покладая рук, делали все возможное для оказания консультативной помощи, «но государства-члены не наделили Организацию необходимыми полномочиями, и в результате она была не в состоянии выполнить возложенные на нее задачи».

Члены Комиссии предлагают извлечь уроки из нынешнего кризиса и разработать планы на подобные случаи в будущем. «Наши рекомендации нацелены на будущее. COVID-19 стал первым страшным звонком. Сегодня миру пора проснуться и, наметив четкие цели, выделив дополнительные ресурсы, принять новые решительные меры, чтобы быть готовым к будущему», - говорится в докладе.

Его авторы представили две категории рекомендаций: безотлагательные, направленные на то, чтобы остановить передачу COVID-19, а также те, которые, если они будут приняты пакетом, позволят преобразовать международную систему таким образом, чтобы в будущем не допустить перерастания вспышки того или иного инфекционного заболевания в пандемию.

Для того, чтобы положить конец пандемии COVID-19, Комиссия предлагает быстро нарастить производство вакцин и делиться ими с бедным странами, а также поддерживать нефармацевтические меры предосторожности.

Проанализировав просчеты на каждом этапе реагирования на пандемию COVID-19, Комиссия предложила семь рекомендаций, направленных на предотвращения пандемий в будущем. Одна из них – предоставить ВОЗ больше независимости, полномочий и финансовых средств.

Среди прочего предлагается учредить Всемирный совет высокого уровня по отражению угроз в сфере здравоохранения под руководством глав государств и правительств. Члены комиссии рекомендуют утвердить на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в этом году, политическую декларацию, в которой будет фигурировать обязательство по преобразованию системы обеспечения готовности и реагирования на пандемию.

Комиссия предлагает в ближайшие шесть месяцев разработать и утвердить Рамочную конвенцию по борьбе с пандемией.

Представитель ВОЗ считает, что необходимо проанализировать все рекомендации и сделать все для того, чтобы в ближайшие месяцы и годы новые кризисы не застали человечество врасплох. Среди прочего он приветствовал рекомендацию укрепить и расширить финансовую независимость ВОЗ и учредить Всемирный совет.