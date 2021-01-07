Уроки космоса Талгата Мусабаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Есть в истории нашей страны люди, чьи имена стоят в первых строках летописи суверенного Казахстана. Среди них - Талгат Мусабаев - легендарный летчик-космонавт, Герой России, Народный Герой Казахстана, генерал-лейтенант авиации, доктор технических наук, академик Национальной академии РК, сенатор Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня, в день 70-летия космонавта, мне, как ветерану Байконура и журналисту, который ведет летопись казахстанского космоса, хочется поделиться интересными фактами из биографии Талгата Амангельдиевича.

Дорога в космос Талгата Мусабаева была непростой и долгой: прошло 33 года, прежде чем его детская мечта стать космонавтом, озвученная в день полета в космос Юрия Гагарина, стала реальностью.

Благословение Димаша Ахмедовича

Свое первое обращение в Центр подготовки космонавтов на имя начальника Владимира Шаталова Талгат Мусабаев написал еще вместе с отцом Амангельды в 1981 году, но ответа так и не получил.

Весной 1986 года летчика гражданской авиации Мусабаева неожиданно пригласили в Центральный комитет ЛКСМ Казахстана на прием к первому секретарю Серику Абдрахманову. «Хотите полететь в космос?» - спросил комсомольский вожак. «Конечно, это моя мечта с 11 лет», - ответил Талгат. «Ну, что ж, тогда займемся этим процессом вплотную»,- пообещал Абдрахманов и сдержал свое слово. 7 мая 1986 года летчик Мусабаев был приглашен на прием к первому секретарю ЦК Компартии Казахстана Динмухамеду Ахмедовичу Кунаеву.

Талгата встретил и проводил к партийному боссу страны его помощник Юрий Катунов. Открыв массивную дверь, Мусабаев оказался в просторном кабинете. Навстречу молодому летчику поднялся высокий человек с внимательным взглядом карих глаз. Талгат по-военному отрапортовал, хочу стать космонавтом, прошу поддержать. В уголках глаз Кунаева появились веселые морщинки: «Ну что, сынок, не боишься?» - «Нет, не боюсь, а почему Вы спрашиваете? - осмелился спросить посетитель. - «Был тут один подполковник-летчик, который прошел предварительное медицинское обследование, но потом испугался и сбежал,» - пояснил Димаш Ахмедович. Благословив Талгата добрым напутствием, он пообещал отправить ходатайство в Москву.

Результатом же встречи летчика Мусабаева с первым руководителем страны стало письменное обращение в научно-производственное объединение «Энергия». Талгат написал заявление на имя генерального конструктора НПО «Энергия» Валентина Петровича Глушко с просьбой дать ему возможность пройти отбор в отряд космонавтов СССР. Помощник Кунаева Юрий Катунов оставил заявление Мусабаева у себя, и Талгат был просто окрылен удивительным отеческим вниманием и поддержкой главного человека республики. Оказалось, что работа по отбору кандидатов из числа казахов-летчиков по указанию Кунаева была уже начата. Под видом комиссии здравоохранения Казахской ССР шла проверка всех летчиков гражданской авиации. И Талгат оказался одним из немногих, на кого пал выбор. Вот так судьба подарила ему счастливый шанс стать реальным претендентом в кандидаты первого казахского космонавта. Медицинское освидетельствование в отряд советских космонавтов проходило в Москве, в столичном институте медико-биологических проблем, в обстановке полной секретности.

Подрезанные крылья

На дворе стоял ноябрь 1986 года, в атмосфере витал воздух перемен, полным ходом шла перестройка. Постановлением ЦК КПСС по всей стране политорганы были реорганизованы. Через месяц Талгат завершал курсы переучивания в Ульяновском центре, он мечтал о том дне, когда через месяц он прилетит из Ульяновска в Алма-Ату и, наконец, сядет за штурвал «ТУ-134А. Но жизнь внесла свои коррективы. Таким же авиарейсом Ульяновск - Алма-Ата в столицу Казахстана прилетел человек, который изменил судьбу всей республики, и судьбу Талгата в том числе. Это был первый секретарь Ульяновского обкома КПСС Геннадий Колбин, который по поручению руководства СССР должен был заменить на посту первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева…

Находясь далеко от дома, Талгат чувствовал, что на родине, в Казахстане творится что-то неладное. Связаться с Алма-Атой не удавалось несколько дней. Со столицей Казахстана была отключена телефонная связь. И только через несколько дней по телевидению передали, что в Алма-Ате казахские националисты устроили беспорядки. Поползли различные слухи, одна нелепее другой...

В конце декабря, с отличием окончив курсы Ульяновского центра подготовки летного, диспетчерского и инженерно-технического состава гражданской авиации, Мусабаев вернулся в Алма-Ату и не узнал свой родной город, коллектив УГА. У людей словно наглухо закрыли душу и сердце: все вокруг боялись открыто общаться, куда-то исчезли смех, улыбки. Талгат отлично понимал всю сложность ситуации, но скрывать своей позиции не стал. Да, он считал, что казахский народ имеет право на самоопределение, и открыто высказал свое мнение. За это ему пришлось поплатиться самым дорогим - его лишили только что появившейся возможности летать на «ТУ-134 А». С новеньким удостоверением пилота гражданской авиации 3-го класса Талгат готовился к полетам на лайнере, но его неожиданно вызвали в Москву, чтобы сообщить: «На «ТУ» летать не будешь, часов налета мало. Можешь летать только на самолете «АН -2» и то, только вторым пилотом. Талгат прекрасно понимал, что это было за наказание. Зная его характер, руководство Министерства гражданской авиации СССР, видимо, надеялось, что Мусабаев не согласится на эти условия и сам уйдет с летной работы. Его понизили в должности, лишили заслуженных полетов на лайнере, и самым обидным было осознание того, что он был наказан лишь за то, что был казахом. Он чувствовал себя птицей, готовящейся к полету, которой в последний момент подрезали крылья…

Повторение пройденного

В январе 1987 года ситуация в УГА накалилась настолько, что Талгату пришлось написать рапорт и уйти из Алматинского авиаотряда. Но в достижении своей цели - летать - он был последователен и снова вернулся в свой родной Бурундайский авиаотряд на должность второго пилота «Ан-2».

Однажды во время полета случилась нештатная ситуация - отказ двигателя самолета. В салоне было 12 пассажиров с маленькими детьми. Нужно было срочно приземляться. Скольких усилий стоило Талгату и его напарнику Александру Борисову посадить самолет на вспаханное поле! Дело было весной, шасси могли зарыться в грязь, а самолет перевернуться, но все, к счастью, обошлось. И когда все спасенные пассажиры кинулись благодарить экипаж, Талгат почувствовал себя по-настоящему счастливым. Он ясно осознал, что все его победы на пьедесталах мастера спорта, чемпиона СССР по высшему пилотажу были посвящены этому моменту истины. Судьба устроила ему повторение пройденного - он должен был пройти экзамен на прочность своей мечте стать летчиком ценою собственного профессионализма, чувства национальной гордости и понимания сути жизни, справедливости. Она же, Судьба, готовила ему за терпение и целеустремленность главный сюрприз…

Первая встреча с Назарбаевым

Лето 1988 года. В один из выходных дней в квартире Мусабаевых раздался междугородний звонок. Это был дважды Герой Советского Союза, космонавт Александров, который пригласил Мусабаева в Москву на очередную комиссию для дальнейшего отбора в отряд советских космонавтов. Выяснилось, что в Казахское управление гражданской авиации, где служил Мусабаев, поступила не одна телеграмма с приглашением в Москву, но руководство УГА посчитало лишним сообщать об этом летчику. Чувствуя подвох со стороны своих недоброжелателей, Талгат не мог позволить сорваться планам стать космонавтом. И он решил идти к самому Председателю Совета министров Казахстана Назарбаеву, только он мог решить этот вопрос.

Встреча с Председателем Совмина Казахстана получилась короткой, но очень действенной. После приветствия Нурсултан Абишевич выслушал историю летчика, который хочет стать космонавтом и задал только один вопрос: «Какие проблемы сейчас?» Талгат рассказал Назарбаеву, что его вызывают в Москву на медицинскую комиссию по отбору космонавтов, о том, что в управление пришло несколько телеграмм, но Мусабаева туда не только не пускают, но и скрывают сам факт приглашения. Когда Талгат закончил свою просьбу, ему стало не совсем удобно: вопрос, который казался для него не только вопросом «жизни и смерти», но и высокой государственной важности, сейчас вдруг на фоне забот Председателя Совмина страны стал таким мелким. Наступила тягостная пауза. Внимательно посмотрев на летчика, который сидел перед ним, сильно волнуясь, Назарбаев молча нажал на одну из кнопок. Послышался телефонный гудок, на другой стороне провода подняли трубку. «Это Ершов? Начальник управления гражданской авиации?», - уточнил Нурсултан Абишевич. Дождавшись ответа, председатель Совмина строго спросил: «Работать хочешь? Талгат запомнил этот диалог дословно. «Ты почему задерживаешь Мусабаева, летчик у тебя такой есть, на отборочную комиссию в Москву не пускаешь? Недолго слушая оправдания начальника УГА, отрезал: «Все ты прекрасно знаешь, и телеграмму получили, да не одну. Собеседник Назарбаева, видимо, обещал во всем разобраться, поэтому напоследок председатель Совмина сказал: «Ну, смотри, сейчас он придет». Раз, и отключил кнопку. Затем обратился к летчику: «Все у тебя?» Мусабаев, впечатленный телефонным разговором, невольным свидетелем которого он стал, вскочил с места: «Аға, көп рахмет Сізге, спасибо большое за доверие». Назарбаев пожал руку Талгату: «Ну, давай, вперед, мы на тебя надеемся».

Уже на следующий день была дана команда в Бурундайский авиаотряд командировать летчика Мусабаева в Москву для прохождения медицинской комиссии по отбору в советский отряд космонавтов. Целый месяц столичные специалисты тестировали казахского летчика, затем врачебно-экспертная комиссия дала заключение, что Мусабаев годен полностью без ограничений для включения в отряд космонавтов. В том же 1988 году Талгат впервые попал в Звездный городок, в Центр подготовки космонавтов и успешно прошел парадную медицинскую комиссию. Все гражданские и военные медики, которых было поровну в составе медкомиссий по направлениям, поставили летчику Мусабаеву плюс, дав ему реальный шанс стать космонавтом.

За будущего космонавта Мусабаева просили три руководителя Казахстана

Этот день - 20 мая 1990 года - Талгат считает началом отсчета своей космической деятельности. В этот день самая главная в его жизни комиссия решила, что он может быть включен в отряд космонавтов.

Москва, министерство общего машиностроения СССР. Замминистра Юрий Николаевич Коптев сразу же принял казахского летчика и посоветовал «Ведите себя нормально, как обычно. Вам будут задавать вопросы, отвечайте на них честно и все». В коридоре было много людей, ожидающих своей очереди. Талгат успел познакомиться с некоторыми. Это были его единомышленники, такие же, как он, летчики и инженеры, мечтающие о космосе - Елена Кондакова, Владимир Северин, Сергей Залетин, Сергей Возовиков, Салижан Шарипов.

Через некоторое время Мусабаева пригласили в кабинет, где заседала МГК в составе где-то 40 человек. Талгат сразу же заметил среди членов комиссии знакомые лица знаменитых на весь мир космонавтов Леонова, Рюмина. Комиссию возглавлял сам министр общего машиностроения СССР Олег Шишкин. Никаких вопросов Талгату задавать не стали. Тут Валерий Рюмин - самый красивый советский космонавт того времени спросил: «Чем можно объяснить, что за Вас ходатайствовали аж три первых руководителя республики: Кунаев, Колбин и Назарбаев»? Мусабаев растерялся, он уже сто раз рассказывал про все перипетии, о том, как письма с прошениями о включении его в отряд космонавтов подписывали Димаш Ахмедович и Нурсултан Абишевич. Про Колбина он ничего не знал и сам удивился этой новости, ведь в то время Мусабаев числился в «националистах». А потом сообразил, что это Назарбаев организовал ходатайство от лица первого бывшего руководителя Казахстана.

Да, последние четыре года в Казахстане с 1986 по 1990-й вместили в себя столько политических событий и перемен! Для Талгата эти четыре года были временем настоящих испытаний: и на верность своей заветной мечте, и на наличие национального самосознания и гордости. Поэтому первая мысль была надерзить в ответ: «Они все мои родственники, особенно Колбин!» Но, сдержавшись от этого оплошного шага, он ответил, как положено, про родину и партию. Затем были еще кое-какие чисто формальные вопросы. Мусабаев ответил без заминки. «Ну, что, какого мнения будете?»,- спросил членов комиссии председатель МГК. Все проголосовали «за». Так первый представитель Казахстана попал в советский отряд космонавтов! Это было 20 мая 1990 года.

Талгат Мусабаев достиг своей мечты и совершил три космических полета в 1994, 1998, 2001 годах общей продолжительностью 341 сутки, выполнил семь выходов в открытый космос.

Первый космонавт независимого Казахстана

Подготовка и первый полет в космос (1 июля 1994 года) Талгата Мусабаева пришлись на время, когда Казахстан только обрел независимость. Казах, военнослужащий российской армии, какую страну он будет представлять в космосе? Этот вопрос волновал, прежде всего, самого Талгата. Незадолго до заседания Межведомственной комиссии, Президенты двух стран - Нурсултан Назарбаев и Борис Ельцин пришли к определению, которое устроило и казахстанцев, и россиян. Официальный статус бортинженера 16-ой экспедиции на станцию «Мир» Талгата Мусабаева был закреплен следующим образом: гражданин Республики Казахстан, военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации. Так Мусабаев получил статус первого космонавта суверенной Республики Казахстан, став также первым казахом, вышедшим в открытый космос. Этот статус еще раз подчеркнул в своем выступлении Первый Президент РК Н.А. Назарбаев во время возвращения экипажа после первого полета Т. Мусабаева 4 ноября 1994 года. «Первый гражданин Республики Казахстан совершил беспримерный полет в космос длительностью 127 суток. Первый казах, вышедший в открытый космос, совершил подвиг, который не совершал ни один наш соотечественник. Поблагодарим Всевышнего, духов наших предков за то, что поддержал нашего несравненного Талгата Мусабаева в этот прекрасный полет, и поздравим его с возвращением на нашу землю», - сказал Президент.

Благословение родной земли

Так совпало, что первый выход в космос Талгата Мусаббаева состоялся именно в тот момент, когда станция «Мир» пролетала над Казахстаном. Чувство страха сменилось восторгом, когда он открыл люк орбитальной станции: «О, мой Казахстан!» Знакомые контуры гор, озер и бескрайние казахские степи вышибли невольную слезу: это был знак! Это было благословение Родины сыну казахской земли, который первым из соотечественников шагнул в открытый космос!

Создание космической отрасли Казахстана

Сегодня никто не отрицает, что годы функционирования Национального космического агентства (НКА) РК (2007-2014 годы) под руководством Талгата Мусабаева были самыми эффективными. Казахстан за семь лет работы НКА РК сделал огромный шаг в развитии высокотехнологичного и наукоемкого сектора экономики – космической отрасли. За этот короткий период наша страна прошла путь, равный нескольким десятилетиям для многих государств, развивающих свою космическую деятельность. Была создана современная космическая инфраструктура, сформировано ядро профессиональных кадров, обеспечен прорыв в разработке отечественных образцов космической техники и технологий, решена стратегически важная задача подготовки специалистов современных космических технологий.

Талгат Мусабаев умеет мечтать и сдерживать свои обещания. Сказал в детстве: буду космонавтом - стал им. Сказал: буду создавать космическую отрасль Казахстана – создал ее. «Космос дает человеку огромные нравственные, духовные уроки, и я уверен в каждом человеке, с которым мы начинали и продолжаем космический путь теперь уже на Земле - он будет работать на созидание», - говорит Талгат Амангельдиевич.

В свои 70 лет на посту сенатора Парламента РК он также энергичен и устремлен в Космос.