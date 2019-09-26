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Уркен Бисакаев назначен вице-министром культуры и спорта РК

26 Сентября 2019 17:30
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Уркен Бисакаев назначен вице-министром культуры и спорта РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Бисакаев Уркен Сериккалиевич назначен на должность вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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Уркен Бисакаев родился 24 сентября 1977 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный технический университет им. Сатпаева, Каспийский государственный университет им. Ш. Есенова.

В различные годы работал в коммерческом секторе.

В 2007-2010 годы занимал должность главного инспектора, заведующего организационно-контрольным отделом аппарат акима Мангистауской области.

В 2010-2012 годы - заместитель акима г. Актау.

В 2012-2017 годы - руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

В 2016-2017 годы занимал должность заместителя акима г. Актау.

В 2017-2018 годы возглавлял Управление туризма Мангистауской области.

В 2018-2019 годы - заместитель акима Мангистауской области.

С мая 2019 года занимал должность председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism».

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Ключевые слова: Назначения,
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