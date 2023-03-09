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Урегулировать порядок удаленной работы на госслужбе намерены в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
9 Марта 2023, 12:04
Урегулировать порядок удаленной работы на госслужбе намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Соответствующая норма учтена в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», который обсуждался в первом чтении на заседании Сената Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Документ предусматривает передачу Агентству РК по делам государственной службы полномочий по регулированию дистанционной работы и регулированию гибкого графика на госслужбе. Тенденция пандемии и всесторонней цифровизации показала возможность удаленной работы, а также применения гибкого графика работы.

Общие нормы по данному вопросу были введены в Трудовом кодексе в 2021 году. Учитывая специфику государственного аппарата, на госслужбе эти вопросы должны быть четко и детально урегулированы. Конкретный порядок удаленной работы на госслужбе и гибкий график будет устанавливаться соответствующим приказом Агентства», - сказал председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев в ходе пленарного заседания палаты.

Ранее сообщалось, что для контрактных служащих планируют внедрить ротационные выплаты.


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