Урегулировать порядок удаленной работы на госслужбе намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Соответствующая норма учтена в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», который обсуждался в первом чтении на заседании Сената Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Документ предусматривает передачу Агентству РК по делам государственной службы полномочий по регулированию дистанционной работы и регулированию гибкого графика на госслужбе. Тенденция пандемии и всесторонней цифровизации показала возможность удаленной работы, а также применения гибкого графика работы.

Общие нормы по данному вопросу были введены в Трудовом кодексе в 2021 году. Учитывая специфику государственного аппарата, на госслужбе эти вопросы должны быть четко и детально урегулированы. Конкретный порядок удаленной работы на госслужбе и гибкий график будет устанавливаться соответствующим приказом Агентства», - сказал председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев в ходе пленарного заседания палаты.

Ранее сообщалось, что для контрактных служащих планируют внедрить ротационные выплаты.