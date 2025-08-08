Урегулирование украинского конфликта - о чем говорили Токаев и Путин

Как отметил пресс-секретарь Президента, беседа состоялась по инициативе российской стороны и носила исключительно дружеский и доверительный характер.

— Основное внимание было уделено урегулированию украинского конфликта. Владимир Путин подробно проинформировал об итогах переговоров со спецпредставителем президента США Дональда Трампа. Касым-Жомарт Токаев приветствовал достигнутые предварительные договоренности, отметил, что Казахстан изначально выступал за поиск формулы мира для прекращения военных действий, — рассказал Желдибай.

По его словам, лидеры двух стран также обсудили двустороннюю повестку дня.

— Президент Казахстана заявил, что придает особое значение предстоящему в ноябре данного года государственному визиту в Москву, целью которого будет углубление всестороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества, — добавил пресс-секретарь Президента.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.