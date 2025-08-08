РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:32, 08 Август 2025 | GMT +5

    Урегулирование украинского конфликта - о чем говорили Токаев и Путин

    Советник - пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай раскрыл детали телефонного разговора Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Tengrinews.kz.

    р
    Фото: Акорда

    Как отметил пресс-секретарь Президента, беседа состоялась по инициативе российской стороны и носила исключительно дружеский и доверительный характер.

    — Основное внимание было уделено урегулированию украинского конфликта. Владимир Путин подробно проинформировал об итогах переговоров со спецпредставителем президента США Дональда Трампа. Касым-Жомарт Токаев приветствовал достигнутые предварительные договоренности, отметил, что Казахстан изначально выступал за поиск формулы мира для прекращения военных действий, — рассказал Желдибай.

    По его словам, лидеры двух стран также обсудили двустороннюю повестку дня.

    — Президент Казахстана заявил, что придает особое значение предстоящему в ноябре данного года государственному визиту в Москву, целью которого будет углубление всестороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества, — добавил пресс-секретарь Президента.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Руслан Желдибай Украина Владимир Путин
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают