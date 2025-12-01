Урегулирование пограничных вопросов обеспечивает прочную основу для развития ЦА — Эмомали Рахмон

— 2025 год стал еще одним историческим годом для славного народа Таджикистана и независимого таджикского государства, отмеченным значительными достижениями и важными событиями, — сказал президент Таджикистана.

Он назвал выборы депутатов Меджлиси Намояндагона, местных собраний народных депутатов и членов Милли Меджлиси Меджлиси Оли Республики Таджикистан одним из важнейших политических событий 2025 года.

— Еще одним историческим событием является полное урегулирование неразрешенных более ста лет пограничных вопросов между двумя государствами — Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой — путем подписания соглашения о делимитации государственной границы, — отметил Э. Рахмон.

Президент добавил, что главы государств также подписали соглашение между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном о точке соединения государственных границ трех стран и Худжандскую декларацию о вечной дружбе, которые обеспечивают прочную правовую основу для развития региона ЦА и продолжения взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, в марте этого года в ходе государственного визита президента Таджикистана в Кыргызстан Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали Договор о государственной границе.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан и Таджикистан окончательно урегулировали вопрос государственной границы. О том, какими территориями обменяются КР и РТ, можно ознакомиться по ссылке.