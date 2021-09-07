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Урбанизации в Казахстане: 7 из 10 человек будут жить в городах к 2050 году

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Сентября 2021, 14:18
Урбанизации в Казахстане: 7 из 10 человек будут жить в городах к 2050 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По прогнозам ООН, к 2050 году 7 из 10 жителей РК будут жить в городах. Урбанизация входит в задачи устойчивого развития стран во всем мире. Уже сейчас процесс урбанизации поддерживается институтами развития и прогрессирующими темпами жилищного строительства в городах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Процесс урбанизации в РК ожидаемо набирает обороты. Напомним, государствами — членами ООН, в том числе Казахстаном, в 2015 году были приняты обязательства по достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР). ЦУР представляют собой универсальный призыв к действиям, направленным на то, чтобы покончить с нищетой, защитить планету и улучшить жизнь и перспективы каждого человека, где бы он ни находился.

Урбанизация — естественный и необходимый фактор, сопровождающий устойчивое развитие в современном мире. В частности, ЦУР включают Цель № 11, один из пунктов которой напрямую утверждает: «К 2030 году расширить масштабы открытой для всех и экологически устойчивой урбанизации».

Что касается Казахстана, здесь ситуация достаточно позитивная. Показатели успешного достижения этой задачи — соотношение темпов застройки и темпов роста населения, а также обеспеченность жильём на одного проживающего.

Темпы застройки многократно превышают в РК темпы роста населения. Так, по итогам семи месяцев текущего года в эксплуатацию уже введено 7,7 млн кв. м жилья — на 10,3% больше, чем годом ранее. При этом три четверти общего объёма сданы в городах: 5,7 млн кв. м, плюс 9,8% за год. Всего в текущем году планируют ввести в эксплуатацию более 17 млн кв. м жилья — это новый рекордный показатель. Для сравнения: за 2020 год сдали 15,3 млн кв. м жилья — сразу на 16,7% больше, чем в «докоронакризисном» 2019 году.

При этом прирост населения в Казахстане ежегодно составляет лишь около 1,3%. На 1 июля текущего года в РК проживало 19 млн человек. Прирост городского населения составил почти 2%, до 11,3 млн человек. Это 59,2% от всего населения РК, против 58,8% в первом квартале годом ранее, 57% — пять лет назад и 54,6% — десятью годами ранее.

Подобные темпы роста объёмов жилищного строительства в РК обеспечены доступным ипотечным кредитованием в рамках госпрограмм. После застоя начала прошлого десятилетия мощный толчок развитию сектора придал ввод Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» в 2015–2016 годах, а далее заработала программа-преемница, «Нұрлы жер», объединившая в себе новые и действовавшие ранее по разным госпрограммам механизмы поддержки жилищного строительства. Ключевой оператор программы «Нұрлы жер» — Отбасы банк.

Только за семь месяцев текущего года Отбасы банк уже выдал в сегменте нового жилья 14,4 тыс. займов на 183,9 млрд тг. За весь 2020 год банком было выдано 19,3 тыс. займов сразу на 209,9 млрд тг — на 13,2% больше, чем в докризисном 2019 году (когда сумма составляла 185,4 млрд тг). Из них более 88% займов в количественном и почти 90% в денежном выражении выдано на новое жильё непосредственно в городах страны.

Работа Отбасы банка, а также прочих институтов развития и госпрограмм благотворно повлияла и на второй индикатор, указывающий на эффективность в достижении ЦУР по урбанизации. Так, обеспеченность жильём в стране достигла 22,6 кв. м на одного проживающего, против всего 18,2 кв. м десятью годами ранее. Более того, в городской местности на одного проживающего приходится уже 25 кв. м (десять лет назад — 20,2 кв. м), в сельской местности — 19,3 кв. м (десятью годами ранее — 16,5 кв. м). Цель на будущее — 30 кв. м на человека.

Напомним немаловажный момент: на обсуждении находилась новая Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры по территории РК, что также придаст ускорение сектору жилищного строительства и развитию казахстанских городов.

Примечательно, что показатели урбанизации в Казахстане, как текущие, так и прогнозные до 2050 года, по оценке ООН, превышают средние показатели и по Азии в целом, и по Центральной Азии в частности. Показатели РК также лучше, чем в целом по миру, и заметно превышают показатели как стран с низким уровнем дохода, так и со средним, стремясь к странам с высоким уровнем дохода. Это говорит о развитии страны в верном направлении.

По прогнозу департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, к 2050 году уровень урбанизации в РК достигнет 69,1%, то есть 7 из 10 жителей страны будут проживать в городах. Для сравнения: средний по миру прогнозный показатель — 68,4%, для Азии — 66,2%, для Центральной Азии — всего 60,5%. Прогноз для стран с высоким уровнем дохода — 88,4%, для стран с низкими доходами — всего 50,2%. На этом фоне прогноз для Казахстана выглядит весьма оптимистично.

Что касается экологической составляющей урбанизации, здесь, по данным аналитиков IQAir, в 2020 году ситуация в РК улучшилась. Так, средний уровень загрязнения воздуха частицами PM2.5 в 2020-м составлял 21,9 мкг / куб. м, против 23,6 мкг / куб. м годом ранее и 29,9 мкг / куб. м — в 2018 году. Такие показатели загрязнения воздуха по классификации ВОЗ соответствуют умеренному уровню.

Непосредственно в столице Казахстана, по данным экспертов, качество воздуха в 2020-м варьировалось в помесячной динамике от очень хорошего «соответствующего целям ВОЗ» до «вредного для уязвимых групп», но никогда не опускалось даже до «вредного» уровня, не говоря уже об «очень вредном» или «опасном».


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