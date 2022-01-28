Урбанисты Казахстана высказались о преобразовании ЛРТ в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Урбанисты Казахстана считают необходимым ознакомиться с полной презентацией проекта ЛРТ прежде, чем приступать к дискуссии о преобразовании транспортного проекта в рекреационно-коммерческий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Своей позицией поделились представители городской платформы Fading.TSE, ОО «Qazaqstan Urban Community», ОФ «Urban Forum Kazakhstan», ЧУ «Центр урбанистики Караганды», а также эксперт по вопросам устойчивого транспорта Елена Ерзакович.

«Мы приветствуем принятие решительных мер для решения создавшейся проблемы и заявленную готовность к началу диалога с профессиональным сообществом, однако нас тревожит поспешность и, особенно, поверхностность дискуссии. Специалистов на сегодня приглашают вести чисто умозрительные обсуждения. В отсутствие требуемой исходной информации по проекту, обоснования расчетов пассажиропотоков, а главное достаточного времени на их анализ, аргументацию выстроить практически невозможно и весь дискурс сводится к спору о вкусах», - говорится в заявлении урбанистов на сайте Urban Forum Kazakhstan.

Урбанисты уверены, что для анализа до начала обсуждений нужно раскрыть материалы как по первоначальному, так и по пересмотренному проекту, который был возобновлен в 2021 году. В том числе характеристики трассы, депо, подвижного состава, план-график работ и объем реализованных работ, реальный и прогнозный пассажиропотоки на момент проектирования и сейчас, альтернативные варианты, которые обычно предусматривает документация, технический аудит проекта и экспертиза конструкций. Также финансовые данные: схема финансирования, структура займа, объем обязательств перед каждой из сторон, имеющиеся обязательства перед поставщиками, план рентабельности и возврата инвестиций, основание предоставления госгарантий для займов, полный финансовый аудит проекта.

А поступающие предложения по преобразованию проекта ЛРТ должны включать в себя обязательства перед финансовыми институтами, транспортную ситуацию в районах пролегания маршрута, городские планы пространственного развития и застройки, динамику пассажиропотоков в районах пролегания маршрута, влияние предлагаемого варианта на развитие территории, экономическую целесообразность и устойчивость.

«Перечисленные выше меры помогут выветрить «запах коррупции», вызванный изначальной непрозрачностью проекта, и вывести дискуссию о его будущем на качественный, квалифицированный уровень. Отсутствие содержательности и поспешность при исполнении поручения Президента в очередной раз ударит по доверию населения к инструментам общественных консультаций. На сегодня в отсутствие необходимой информации сложно высказывать компетентные предложения или комментировать рекомендации, предлагаемые другими участниками обсуждений. Однако, считаем, что было бы ошибочно заменять проект магистрального общественного транспорта рекреационно-коммерческим. Столице, особенно в быстро застраиваемых и исторически плотных районах, необходим скоростной общественный транспорт, чтобы связать их между собой и преодолеть разрывы городской ткани», - добавили эксперты.

Напомним, 11 января Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на проект ЛРТ в столице и призвал пригласить отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, чтобы решить его дальнейшую судьбу.

На сегодняшний день от архитекторов Казахстана поступило несколько предложений. Одно из них – запустить трамваи вместо ЛРТ от Амира Абилова. Урбанист Аян Зикирин считает, что на месте незавершенного проекта мог бы появиться надземный пешеходный парк.