Urban Water 2025: как Алматы превратит климатические вызовы в возможности

Ключевым направлением обсуждений стала концепция «города-губки», согласно которой городская инфраструктура может фильтровать и накапливать воду, а затем возвращать ее в экосистему.

- Мы создали программу Urban Water 2025 как мост между наукой и дизайном, городом и природой, мировым опытом и локальным знанием. Я надеюсь, что наши дискуссии помогут Алматы присоединиться к движению «города-губки» и показать, что город готов встать в один ряд с лучшими мировыми примерами внедрения природных решений, — подчеркнул Адиль Нурмаков, председатель ОФ Urban Forum Kazakhstan.

В рамках программы Urban Water 2025 прошли лекции международных экспертов Сурава Кумара Бисвас из французской компании Sponge Collaborative и Ханью Ши, руководителя международных проектов бюро Turenscape, где и была разработана концепция «города-губки».

Фото: ОФ Urban Forum Kazakhstan

- Каждый город должен стремиться стать «губкой» — это одновременно повышает устойчивость ко множеству климатических рисков и улучшает качество жизни в городе. Дизайн «с природой», а не «вопреки ей» — единственный способ снизить риск наводнений, дав воде пространство и время, а городу — безопасность, — отметил Сурав Кумар Бисвас, специалист в сфере устойчивого развития городов.

Фото: ОФ Urban Forum Kazakhstan

Участники форума также подчеркнули важность открытого диалога вокруг водной повестки, а также необходимость долгосрочной поддержки со стороны государства, бизнеса и горожан. Помимо публичных лекций в рамках программы Urban Water 2025 состоялся практический семинар для представителей акимата и профессионального сообщества ландшафтных архитекторов и урбанистов.

- Реализация социально значимых проектов — часть стратегии Tikkurila и отражение наших ценностей. Мы гордимся что являемся частью бренда, который объединяет бизнес и общество ради устойчивого будущего, и надеемся, что проект «Urban water» внесет значимый вклад в решение поставленной задачи, — поделилась Мөлдір Өтеген, бренд-менеджер Tikkurila by PPG в Казахстане и Центральной Азии, и Экспортных странах.

Организаторы подчеркнули, что Urban Water 2025 является не только образовательной, но и стратегической инициативой, нацеленной на выработку практических рекомендаций для государственных структур, архитекторов и бизнеса.