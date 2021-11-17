Ураган в Жамбылской области: сотрудники ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Начавшийся с ночи ураган не утихает в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи со сложившейся обстановкой, в результате погодных условий на территории области силы и средства областной подсистемы государственной системы гражданской защиты переведены на усиленный вариант несения службы», - сообщает пресс-служба ДЧС Жамбылской области.
Сегодня в 12:00 в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области организован штаб по ликвидации стихийных бедствий.
Работает горячая линия. Психологи департамента проводят консультации.
Работа сотрудников органов гражданской защиты в Жамбылской области продолжается, заверили в ведомстве.
Напомним, с ночи 17 ноября на территории Жамбылской области бушует ураган. Сильный ветер порывами до 32 м/с нанес значительный ушерб инфраструктуре областного центра и населенных пунктов региона.
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