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Ураган «Фиона» обрушился на Пуэрто-Рико
20 Сентября 2022, 08:53

Ураган «Фиона» обрушился на Пуэрто-Рико

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть острова с населением 3,3 миллиона человек была обесточена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Голос Америки».

Ураган «Фиона» вышел на пуэрториканский берег в воскресенье. Центр шторма обрушился на юго-западное побережье Пуэрто-Рико. По данным Национального центра ураганов, скорость ветра достигала 140 километров в час, преодолевая порог урагана категории 1.

По сообщению местных властей, большая часть острова с населением 3,3 миллиона человек обесточена. Проливные дожди привели к мощным наводнениям и оползням.

Ранее в воскресенье президент США Джо Байден утвердил объявление чрезвычайного положения в Пуэрто-Рико. Это дает право Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям координировать помощь при стихийных бедствиях и принимать чрезвычайные защитные меры.

Ураган затронул и соседнюю Доминиканскую Республику. К вечеру воскресенья агентства по оказанию помощи начали эвакуацию жителей из районов повышенного риска на востоке страны. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер отложил поездку в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.


Фото: www.golosameriki.com


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