Упростить требования при оформлении земли под ИЖС предложил мажилисмен Садибеков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Уласбек Садибеков предложил упростить требования при оформлении земли под строительство дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, согласно приказу № 255 от 27.03.2015 «Об утверждении Правил предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство» министра национальной экономики Республики Казахстан, местный исполнительный орган, то есть акиматы, до передачи земельных участков под жилищное строительство жителям должны провести инженерные коммуникации на территории. Однако инфраструктурные вопросы переданных нам в 2015-2017 годах земельных участков до сих пор не решены в полной мере», - сказал депутат.

По словам мажилисмена, для решения этих проблем в регионах по-прежнему необходимо выделение средств из республиканского бюджета.

«Однако согласование земельных участков для строительства жилья для жителей сельской местности стало актуальной проблемой. Например, в Туркестанской области землю под строительство жилья ждут более 408 тысяч человек, а в районах Сайрам, Тюлькубас, Толе би, Байдибек, Созак и городе Кентау, где я был избран депутатом, земли ждут более 155 тысяч человек. Например, в селе Карабулак Сайрамского района с населением 65 тысяч человек, 2-3 семьи вынуждены строить дом на участке земли в 10 соток. Местный исполнительный орган не может использовать имеющиеся ресурсы. В связи с этим прошу вас рассмотреть оптимальные способы удовлетворения жителями требований к земельным участкам для строительства индивидуального жилья», - добавил Уласбек Садибеков.

Депутат отметил, что, решив данную ситуацию, можно было бы внести вклад в решение одной из самых острых проблем южного региона.