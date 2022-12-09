Упростить процедуры трудоустройства для мигрантов в рамках ЕАЭС призвал Президент РК

9 Декабря 2022, 15:54

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета поднял вопросы трудовой миграции и туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Требует активизации вопрос трудовой миграции. Текущие вызовы еще более отчетливо подчеркивают значимость данной сферы. Важно не стоять на месте, предлагать новые подходы, в том числе в части поиска работы упрощения процедур трудоустройства, предоставления социальных гарантий трудовым мигрантам и их семьям. Граждане должны чувствовать на себе реальную пользу интеграционного проекта», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Большой потенциал, по словам Главы государства, также и в сфере туризма.

«Еще одна сфера – это туризм. Здесь у союза колоссальный потенциал. Нам доступны все виды туризма. Давайте создавать условия, продвигать интеграцию, в том числе между людьми. Полагаю, комиссия совместно с правительствами могла бы проработать предметные и реалистичные проекты в этой сфере», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в конгресс-холл государственной резиденции в Бишкеке для участия в итоговом заседании Высшего Евразийского экономического совета.