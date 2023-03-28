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Упростить предоставление земель для строительства объектов придорожного сервиса намерены в Казахстане

Серик Сабеков
28 Марта 2023, 14:18
Упростить предоставление земель для строительства объектов придорожного сервиса намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Амангельды Беков рассказал о работе по развитию придорожного сервиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня вдоль автодорог республиканского значения функционирует 1 634 объекта придорожного сервиса, 74% из которых (1 204 единиц) отвечают требованиям Национального стандарта», - сказал Амангельды Беков на брифинге в СЦК.

По его словам, в текущем году планируется запустить еще 78 объектов сервиса, из них 53 объекта за счет привлечения частных инвестиций (АЗС – 25 единиц, пункты питания и СГУ – 28 единиц) и 25 санитарно-гигиенических узлов в рамках реконструкции и ремонта автодорог, что позволит по итогам текущего года довести долю объектов сервиса соответствующих Нацстандарту до 82%.

«В рамках развития придорожного сервиса в прошлом году запущен механизм государственной поддержки по возмещению затрат на строительство объектов сервиса (10% от стоимости) и содержание СГУ (83 тысячи тенге в месяц). В целях упрощения процедуры предоставления земель для строительства объектов придорожного сервиса мы прорабатываем вопрос по внесению изменений в действующее законодательство», - сообщил Амангельды Беков.
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