13 Мая 2022 14:53

Упростить получение разрешений на добычу полезных ископаемых предложили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сложности с получением разрешений на добычу общераспространенных полезных ископаемых стали одной из причин затягивания сроков строительства и сдачи в эксплуатацию дорог. Эту проблему эксперты озвучили и обсудили на заседании регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Если раньше согласование контрактов на добычу песка, глины и гравия занимало около 3 месяцев, то сейчас эта процедура затягивается на год-полтора. По этой причине на строительство одной дороги теперь уходит 3-4 года, что вызывает критику со стороны общественности и местных исполнительных органов. В связи с чем местные предприниматели просят упростить процедуру получения разрешений на добычу общераспространенных полезных ископаемых.

Изменения в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» затронули не только дорожников, но и производителей стройматериалов, а также других предпринимателей, использующих общераспространенные полезные ископаемые.

«Вопрос назрел давно. Представители бизнеса отмечают, что столкнулись с длительными сроками рассмотрения, бюрократией, требованием большого количества согласований с уполномоченными органами при получении заключения экологической экспертизы. Предпринимателей, добывающих общераспространенные ископаемые на маленькой площади и в небольшом количестве, уравняли с крупными недропользователями, такими как Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», - пояснила представитель регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области, исполнительный директор Ассоциации строителей по Костанайской области Ирина Викулова.

По словам заместителя директора областного филиала «КазАвтоЖол» Хамзата Султанова, на согласование одного проекта уходит от года до полутора лет.

«Мы теряем очень много времени. На проект нам дается 2-3 года, а в итоге мы строим дорогу 3-4 года. А это критика населения, общественников, местных властей, правительства. Раньше согласование занимало 3 месяца, и мы уже могли работать на карьере. Сейчас год-полтора тратим только на оформление всех документов, чтобы приступить к строительно-монтажным работам. Мы добываем только грунт. Считаем, что нужно вернуться к прежним срокам рассмотрения и упростить процедуру», - заявил Х. Султанов.

Солидарна с коллегой и Ирина Тен - представитель ТОО «Ресурс KST», которое занимается добычей отделочного и строительного камня. Она предложила внести изменения в статью 278 п. 13 Кодекса «О недрах и недропользовании», где прописана документация, которая требуется при необходимости внесения изменений и дополнений в рабочую программу контракта на недропользование.

«По контракту расписывается ежегодная добыча полезных ископаемых. Однако мы не можем на столь длинный срок предугадать, какой будет экономическая ситуация и спрос на нашу продукцию. В случае невыполнения контрактных ситуаций управление природных ресурсов нам выставляет уведомление об устранении нарушений, на которое у нас есть 5 месяцев. Чтобы устранить его, нам нужно внести изменения в рабочую программу и перенести объемы недобытого на следующие года. И вот тут возникает проблема в связи с вступлением в силу в 2021 году Экологического кодекса, который предполагает очень длительные сроки по прохождению согласований. Получается 4 блока по 3 месяца. Если сложить и прибавить комиссию, это занимает где-то год и более», - сказала И. Тен.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации строителей по Костанайской области Ирина Викулова, на площадке Палаты предпринимателей не раз находили решение серьезные отраслевые вопросы и системные проблемы. На этот раз перспективы тоже есть.

Ассоциация со своей стороны уже подготовила сравнительную таблицу с конструктивными предложениями, которая будет направлена в профильное министерство для рассмотрения.