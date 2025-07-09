Упрощение доступа к опиоидам может угрожать безопасности - Ермек Кошербаев

Отметим, что председатель Ассоциации деловых женщин ВКО Айнур Аргынбекова назвала ситуацию с доступом к обезболиванию критически острой и предложила рассмотреть возможность упрощения лицензионных процедур для организаций ПМСП на назначение и хранение опиоидов, включая норму неснижаемого запаса.

— На сегодня в РК зарегистрированы лишь три препарата из группы опиоидных анальгетиков. Отсутствуют короткодействующие таблетированные формы морфина, которые признаны ВОЗ «золотым стандартом» в лечении болевого синдрома, нет пролонгированных таблетированных форм, питьевых растворов, а также полностью отсутствуют детские лекарственные формы. Это существенно ограничивает возможности адекватного контроля боли у пациентов, особенно в терминальной стадии заболевания, — подчеркнула она.

Заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев в ответе на депзапрос отметил, что лекарственные средства, содержащие наркотические, психотропные вещества, а также их прекурсоры отпускаются организациям здравоохранения на основании требований, утвержденных НПА (лицензия, помещение для хранения, лицасоответствующие квалификационным требованиям, учет и др.).

— В связи с высоким риском незаконного оборота наркотических средств и утечки опиоидов на черный рынок, а также в целях выявления псевдопациентов обеспечивается строгое соблюдение специальных условий хранения, учета опиодов и обучения персонала. Упрощение лицензионной процедуры может представлять серьезную угрозу общественной безопасности, — добавил он.

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