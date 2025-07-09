В Казахстане разрабатывают стратегию развития паллиативной помощи до 2030 года
Министерством здравоохранения разрабатывается Дорожная карта развития паллиативной медицинской помощи населению на 2026–2028 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Казахстанской ассоциации паллиативной помощи, ежегодная потребность в паллиативной помощи составляет до 128 тысяч пациентов, включая до 9 тысяч детей, при этом помощь получают не более 25%.
— И у детей, и у взрослых в структуре потребности в паллиативной помощи преобладают неонкологические заболевания, у взрослых онкологические заболевания — 40%, а у детей порядка 7%. Самостоятельных хосписных учреждений в стране всего девять. Большинство из них расположены в ветхих зданиях с неприспособленной инфраструктурой, без ремонта и оснащения, — отметила в своем запросе председатель Ассоциации деловых женщин ВКО Айнур Аргынбекова.
Также она подчеркнула, что несмотря на создание сети паллиативных мобильных бригад, лишь 7–10% из них соответствуют базовым требованиям мультидисциплинарного подхода.
В ответе на депзапрос заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев отметил, что Министерством здравоохранения разрабатывается Дорожная карта развития паллиативной медицинской помощи населению на 2026–2028 годы, в которой учтены мероприятия по определению KPI организаций здравоохранения, совершенствованию нормативных правовых актов (НПА), финансированию (пересмотр тарифов), укреплению инфраструктуры, материально-технической базы организаций здравоохранения, лекарственному обеспечению и развитию кадрового потенциала (срок утверждения 3 квартал 2025 года).
— Также разрабатывается проект Закона, в котором предусматриваются нормы по совершенствованию НПА в части необходимости оказания паллиативной помощи наряду с проводимой радикальной терапией (инкурабельные пациенты). Паллиативная помощь представлена как один из компонентов комплексного лечения на протяжении всего жизненного цикла (в рамках Плана законопроектных работ Правительства на 2025 год), — говорится в ответе Ермека Кошербаева.
Ранее мы писали о том, как работает первый хоспис в Казахстане.