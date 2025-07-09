В Казахстане разрабатывают стратегию развития паллиативной помощи до 2030 года

Согласно данным Казахстанской ассоциации паллиативной помощи, ежегодная потребность в паллиативной помощи составляет до 128 тысяч пациентов, включая до 9 тысяч детей, при этом помощь получают не более 25%.

— И у детей, и у взрослых в структуре потребности в паллиативной помощи преобладают неонкологические заболевания, у взрослых онкологические заболевания — 40%, а у детей порядка 7%. Самостоятельных хосписных учреждений в стране всего девять. Большинство из них расположены в ветхих зданиях с неприспособленной инфраструктурой, без ремонта и оснащения, — отметила в своем запросе председатель Ассоциации деловых женщин ВКО Айнур Аргынбекова.

Также она подчеркнула, что несмотря на создание сети паллиативных мобильных бригад, лишь 7–10% из них соответствуют базовым требованиям мультидисциплинарного подхода.

В ответе на депзапрос заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев отметил, что Министерством здравоохранения разрабатывается Дорожная карта развития паллиативной медицинской помощи населению на 2026–2028 годы, в которой учтены мероприятия по определению KPI организаций здравоохранения, совершенствованию нормативных правовых актов (НПА), финансированию (пересмотр тарифов), укреплению инфраструктуры, материально-технической базы организаций здравоохранения, лекарственному обеспечению и развитию кадрового потенциала (срок утверждения 3 квартал 2025 года).

— Также разрабатывается проект Закона, в котором предусматриваются нормы по совершенствованию НПА в части необходимости оказания паллиативной помощи наряду с проводимой радикальной терапией (инкурабельные пациенты). Паллиативная помощь представлена как один из компонентов комплексного лечения на протяжении всего жизненного цикла (в рамках Плана законопроектных работ Правительства на 2025 год), — говорится в ответе Ермека Кошербаева.

Ранее мы писали о том, как работает первый хоспис в Казахстане.