Упрощение процедур регистрации партий - важный шаг на пути построения демократического общества - Динара Садвакасова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора института общественной политики партии «AMANAT», председатель РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Динара Садвакасова прокомментировала озвученные сегодня Президентом политические реформы в новом Послании народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил целый ряд политических реформ, которые охватили всю вертикаль власти от Президента до органов местного самоуправления. Отдельное внимание было уделено партийной системе. Упрощение процедур регистрации партий даст импульс к изменению партийной конъюнктуры, появлению новых и трансформации имеющихся партий. Считаю это важным шагом на пути построения демократического общества. Партия «AMANAT» уже начала масштабную работу в этом направлении, запустив внутреннюю модернизацию.

Также как представителя, проработавшего более 10 лет в неправительственном секторе, радует то, что Глава государства уделил внимание развитию гражданского общества, отметив, что «неправительственный сектор неизменно поднимает важные социальные вопросы, содействует их комплексному решению». Президент подчеркнул важность усиления работы по вовлечению общественных организаций и активистов в подготовку и реализацию реформ, и необходимость масштабного обсуждения национальных проектов. Уверена, эти инициативы окажут содействие в вовлечении активных граждан в государственно важные вопросы», - отметила Садвакасова.

Она также прокомментировала предложения по изменению административно-территориального устройства.

«Создание трех новых областей – Абайской, Улытауской, Жетысуской - вызвало широкий отклик у населения. Создание новых регионов однозначно поможет решить ряд экономических вопросов в данных территориях. Очень верно были определены названия областей, которые отражают историю нашей богатой земли. В целом я поддерживаю все предложенные Президентом изменения. «Разные взгляды - единая нация» - основной принцип нового Казахстана», - отмечает Глава государства. Мы должны объединить усилия всех, чтобы ускорить намеченный путь трансформации. И здесь важно участие каждого казахстанца», - заявила спикер.