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    19:16, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Управление ветеринарии Павлодарской области возглавил Каиржан Байжанов

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Управление ветеринарии Павлодарской области возглавил Каиржан Байжанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы облакима.

    Каиржан Байжанов родился в 1976 году. В 1998 году окончил Семипалатинский зооветеринарный институт, а в 2020 году - Университет Нархоз по специальности «Экономика».

    Трудовую деятельность начал в 1998 году в Валихановском сельском округе Железинского района с должности ветеринарного врача. С 2002 по 2006 год работал специалистом в Павлодарском районном территориальном управлении Министерства сельского хозяйства РК. С 2006 по 2010 год – главный специалист, заведующий сектором отдела сельского хозяйства города Павлодара. С 2010 по 2014 год возглавлял отдел ветеринарии Павлодарского района. С 2014 по 2016 год занимал пост первого заместителя председателя Павлодарского районного филиала партии «Nur Otan», затем - секретаря Павлодарского районного маслихата.

    С 2017 по 2019 год Каиржан Байжанов руководил областным управлением ветеринарии. В 2019 году после упразднения госоргана стал заместителем акима Щербактинского района, где и работал до нынешнего назначения.

    Отметим, управление ветеринарии вновь появилось в начале 2020 года согласно закону о ветеринарии.


    Теги:
    Сельское хозяйство Назначения Другие государственные органы Акимат Павлодарская область
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