31 Августа 2022 10:07

Управление сельского хозяйства СКО не обеспечило равный доступ к удешевленному дизтопливу

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент по защите и развитию конкуренции по Северо-Казахстанской области направил уведомление в управление сельского хозяйства и земельных отношений о наличии в действиях госоргана признаков нарушения законодательства в сфере защиты конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации антимонопольного ведомства, управление не обеспечило субъектам рынка равный доступ к удешевленному дизельному топливу. То есть, отдельным субъектам рынка предоставили льготы и поставили их в привилегированное положение относительно конкурентов.

Согласно уведомлению, необходимо принять меры по устранению и недопущению признаков нарушения конкурентного законодательства, внести предложения по вопросу определения категорий операторов удешевленного дизельного топлива и обеспечить субъектам рынка равный доступ к мерам государственной поддержки.

Срок исполнения уведомления составляет не более 30 календарных дней со дня получения. В противном случае департамент по защите и развитию конкуренции может назначить расследование.