Управление по вопросам цифровизации создается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы создается управление по вопросам цифровизации. Об этом на заседании актива города по реализации Послания Главы государства сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Задача нового управления — полная автоматизация востребованных госуслуг до конца следующего года.
Алматы — цифровая столица Казахстана. Сегодня в городе самый высокий в стране уровень цифровой грамотности (82,6%). Две трети ИТ-услуг страны производится в южной столице. В Алматы наряду со столицей тестируется новый формат высокоскоростной передачи данных — 5G.