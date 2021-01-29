Управление креативных индустрий появилось в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялась внеочередная II сессия маслихата города Алматы VII созыва. В ходе сессии депутаты маслихата поддержали инициативу о создании коммунального государственного учреждения «Управление креативных индустрий города Алматы», озвученную акимом города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Следует отметить, согласно Стратегии развития «Алматы-2050», в экономике города планируется реализовать структурный маневр в сторону развития креативной экономики. Отмечено, что мегаполис постоянно интегрирует в себя креативных, талантливых и уникальных людей с нестандартным мышлением, а наличие современных цифровых инструментов умножает динамику роста. В этих целях была принята Стратегия развития креативной индустрии. Вместе с тем для становления креативного сегмента необходима интегративная поддержка государства, в задачи которого входят координация работы, всестороннее содействие и системное развитие потенциала.

Креативная индустрия - одно из наиболее перспективных направлений развития экономики, движущая сила драйва крупных городов, делающая их особенно притягательными для мирового сообщества. Потенциал креативных индустрий во всем мире становится неотъемлемой частью промышленной политики. Эти специфические отрасли пользуются государственной поддержкой в Великобритании, Китае, Японии, Южной Корее, России и многих других странах.