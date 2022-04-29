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    19:44, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Управление контроля и качества городской среды невиновно в проблемах дольщиков - эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Союз строителей Казахстана намерен усовершенствовать законодательство в части долевого строительства. Об этом сообщил глава организации Талгат Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас мы разрабатываем и предлагаем соответствующие законопроекты. Сегодня есть очень много толковых руководителей из госаппарата, которые понимают ситуацию. Правда, есть и те, которые немного не могут понять, не знают эту сферу, пытаются жить прошлым и тормозят принятие правильных поправок. Мы сейчас готовим поправки, и если их примут, то закон будет работать лучше, и вовлеченность будет гораздо выше. Надеемся, что все будет хорошо и рынок будет дальше развиваться», - сказал Талгат Ергалиев в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

    Он также прокомментировал обвинения представителей дольщиков в адрес управления контроля и качества городской среды касательно того, что застройщики не заключают с дольщиками договоры о долевом строительстве.

    «В чем-то обвинять здесь управление контроля и качества городской среды практически нет необходимости. Потому что есть желающие, есть план. И у представителей управления достаточно объемов работ по всем объектам во всех городах. Для контроля качества применяемых материалов, безопасности жилья есть авторский надзор, технический надзор; согласно законодательству они несут ответственность вплоть до уголовной, и ее им достаточно. Сегодня качество намного лучше, чем было до 2015 года. Поэтому ссылаться на эти уполномоченные структуры я считаю неправильным», – заявил эксперт.

    Ранее сообщалось, что представитель дольщиков жилых комплексов «Асем Тас 2» и «Кен Дала» Даурен Габдул заявил о том, что застройщики не соблюдают закон о долевом строительстве. В частности, по его словам, застройщики предпочитают не заключать договор о долевом строительстве, используя другие документы – договор о бронировании, об инвестировании, о совместной деятельности.


    Теги:
    Астана Строительство
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