Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Управление градостроительного контроля Алматы опровергло информацию о задержании сотрудников

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Июня 2023, 13:22
Управление градостроительного контроля Алматы опровергло информацию о задержании сотрудников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление градостроительного контроля Алматы опровергло информацию о задержании своих сотрудников, передает МИА «Казинформ».

«Управление градостроительного контроля Алматы сообщает, что информация, изложенная в социальных сетях о задержании сотрудников управления не соответствует действительности.

За распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством», - сказано в сообщении управления.

Напомним, в социальных сетях распространилась информация о задержании сотрудников управления градостроительного контроля Алматы.


Алматы   Акимат   Другие государственные органы   Фейки  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области