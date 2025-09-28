Управление госдоходов Петропавловска установило антирекорд

Департамент Агентства РК по делам государственной службы по СКО подвел итоги проверок по оказанию государственной услуги. Специалисты охватили деятельность государственных органов, обслуживающих население в период с 2024 по 2025 годы. Результат оставляет желать лучшего.

Установлен антрекорд в управлении государственных доходов по г. Петропавловск. Здесь зафиксировано 1209 фактов нарушения порядка оказания услуг, 5 фактов несоблюдения графика работы.

Ситуация в районах тоже непростая. В отделе земельных отношений Мамлютского района зарегистрировано 203 нарушения, в ходе проверки аппарата акима города Мамлютка зарегистрировано 7 нарушений.

В аппарате акима Айыртауского района выявлено 103 нарушения, в отделе архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог данного района зарегистрировано 90 нарушений и 1 нарушение сроков оказания услуг. За это руководитель отдела привлечен к административной ответственности.

По словам специалистов, большая часть выявленных нарушений связана с неправильным проведением процедур и несоблюдением регламентированных сроков. Такие нарушения снижают доверие населения к системе оказания государственных услуг.

По итогам проверки часть ответственных лиц привлечена к различной дисциплинарной ответственности. Ведомствам даны предписания об устранении нарушений и рекомендации по усилению внутреннего контроля.