Управление госдоходов Петропавловска установило антирекорд
В Северо-Казахстанской области выявлено более 1,6 тыс. фактов нарушения порядка и сроков оказания государственных услуг, передает корреспондент агентства Kazinform.
Департамент Агентства РК по делам государственной службы по СКО подвел итоги проверок по оказанию государственной услуги. Специалисты охватили деятельность государственных органов, обслуживающих население в период с 2024 по 2025 годы. Результат оставляет желать лучшего.
Установлен антрекорд в управлении государственных доходов по г. Петропавловск. Здесь зафиксировано 1209 фактов нарушения порядка оказания услуг, 5 фактов несоблюдения графика работы.
Ситуация в районах тоже непростая. В отделе земельных отношений Мамлютского района зарегистрировано 203 нарушения, в ходе проверки аппарата акима города Мамлютка зарегистрировано 7 нарушений.
В аппарате акима Айыртауского района выявлено 103 нарушения, в отделе архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог данного района зарегистрировано 90 нарушений и 1 нарушение сроков оказания услуг. За это руководитель отдела привлечен к административной ответственности.
По словам специалистов, большая часть выявленных нарушений связана с неправильным проведением процедур и несоблюдением регламентированных сроков. Такие нарушения снижают доверие населения к системе оказания государственных услуг.
По итогам проверки часть ответственных лиц привлечена к различной дисциплинарной ответственности. Ведомствам даны предписания об устранении нарушений и рекомендации по усилению внутреннего контроля.