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Управление авто только с одним документом – прогрессивную норму прокомментировал Ерлан Карин

5 Ноября 2020 09:31
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Управление авто только с одним документом – прогрессивную норму прокомментировал Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Принятие норм, допускающих управление автотранспортным средством при наличии только одного документа, коснется значительной части населения Казахстана. Такое мнение высказал помощник Президента РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook Ерлана Карина.

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4 ноября 2020 года в Мажилис поступил в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», который был разработан МВД по поручению Президента в рамках деятельности Национального совета общественного доверия, отметил Ерлан Карин.

«В декабре 2019 года на втором заседании Нацсовета Президент Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить наказывать водителей автотранспорта лишь за то, что они дома забыли некоторые документы. Как известно, сейчас водители, обязаны иметь при себе несколько документов – удостоверение личности, права на вождение, техпаспорт, талон о прохождении техосмотра и страховку. Президент предложил сократить количество документов на бумажных носителях, интегрировать все данные и дал поручение Правительству проработать все эти вопросы. В итоге был разработан соответствующий законопроект», - резюмировал помощник Главы государства.

Теперь же новыми нормами допускается управление автотранспортным средством при наличии только одного документа – либо удостоверения личности или водительского удостоверения, пояснил он.

«В республике на данный момент зарегистрировано около 4,2 млн единиц автотранспорта, и каждый третий гражданин имеет право управлять транспортным средством. Поэтому принятие этих норм коснется значительной части населения», - подытожил Ерлан Карин.


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#Транспорт   #Нацсовет  
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