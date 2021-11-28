Употребление алкоголя в любом количестве повышает риск возникновения рака – ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня рак молочной железы - одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин в Казахстане и во всем мире. По инициативе Всемирной организации здравоохранения, октябрь этого года был выбран месяцем осведомленности о раке молочной железы. В страновом офисе ВОЗ в Казахстане отметили, что одним из основных факторов риска развития рака молочной железы является употребление алкоголя. По какой причине возникает у женщин рак молочной железы и от чего зависит его распространение – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В 2020 году в мире свыше чем у 2 миллионов женщин был диагностирован рак молочной железы.

По данным Глобальной обсерватории здравоохранения на 2019 год, скрининг рака молочной железы включен в национальную программу скрининга в 121 стране.

ВОЗ отмечает , что показатели смертности от рака молочной железы с 1930-х по 1970-е годы практически не изменялись. Только с 1980-х годов в странах, где имелись программы раннего выявления в сочетании с различными методами лечения в целях искоренения инвазивного рака молочной железы, были заметны положительные сдвиги.

В 2020 году рак молочной железы был диагностирован у 2,3 миллиона женщин, при этом в мире было зарегистрировано 685 000 случаев смерти от этой болезни. Согласно приведенным данным на конец 2020 года, спасти удалось 7,8 миллиона женщин, у которых за последние пять лет был диагностирован рак молочной железы, а это означает, что данный вид рака является самым распространенным онкологическим заболеванием в мире.

Число утраченных лет здоровой жизни женщин с этим диагнозом в мире превышает аналогичный показатель в отношении любого другого вида рака у женщин. Рак молочной железы встречается во всех странах мира у женщин любого возраста после достижения половой зрелости, однако в более старшем возрасте повышается риск заболеваемости.

Признаки и симптомы рака молочной железы

ВОЗ отмечает, что чаще всего рак молочной железы проявляется в виде безболезненного «шарика» или уплотнения в груди. Важно, чтобы женщины, обнаружившие аномальное уплотнение в груди, без промедления обратились за консультацией к практикующему медицинскому работнику, даже если они не испытывают при этом никакой боли. Обращение за медицинской консультацией при первых же признаках возможного симптома способствует более успешному лечению.

Как правило, среди симптомов рака молочной железы выделяют следующие: образование «шарика» или уплотнения в груди, изменение размера, формы и вида молочной железы, втяжение, покраснение, появление изъязвлений и других изменений на коже молочной железы, изменение формы и вида соска или кожи вокруг соска (ареолы), аномальные выделения.

Имеется вероятность, что разные типы рака возникают различными способами. Медики отмечают, что алкоголь может повысить уровни некоторых гормонов, таких как эстроген, а повышенный уровень эстрогена может способствовать возникновению рака молочной железы. Подробнее об этом можно узнать здесь .

В соответствии с рекомендациями Международного агентства по изучению рака только маммография (рентгеновское обследование молочных желез) может применяться в качестве диагностического теста в программе скрининга рака молочной железы. Возраст начала скрининга рака молочной железы – 45-50 лет (IARC Publications Website - Breast Cancer Screening).

«Маммограмма может выявить рак, даже когда опухоли слишком маленькие для прощупывания. Чем раньше выявлен рак молочной железы, тем более эффективным может быть лечение. Скрининг не защищает от развития рака молочной железы, но он помогает найти опухоли как можно раньше, когда шанс успешного лечения высокий. На данный момент маммограмма является единственным методом скрининга, который доказал свою эффективность в предотвращении смертности от рака молочной железы», - пояснили в казахстанском офисе ВОЗ.

Причины возникновения рака молочной железы

«Нам известно, что рак молочной железы всегда возникает по причине нарушения ДНК клетки. Женщины с определенными факторами риска с большей вероятностью, чем другие, подвержены развитию рака молочной железы. Фактор риска – это что-то, что может повысить шанс заболеть. Некоторых факторов риска, например, употребление алкоголя, можно избежать. Но, к сожалению, есть и другие неизбежные факторы. Наличие фактора риска еще не говорит о том, что женщина заболеет раком молочной железы», - рассказали в страновом офисе ВОЗ в Казахстане.

Алкоголь – одна из главных причин развития рака молочной железы

Употребление алкоголя может привести как минимум к семи типам рака: рак ротовой полости, рак пищевода, рак гортани, рак печени, рак толстой кишки и рак молочной железы. Эксперты отмечают, что употребление любого количества алкоголя повышает риск возникновения рака. Если думать о риске рака молочной железы, безопасных ограничений для употребления алкоголя нет, даже бокал вина в день может увеличить риск развития рака молочной железы у женщин. Сокращение потребления или в лучшем случае полный отказ от алкоголя поможет снизить риск возникновения рака.

«Следует помнить, что алкоголь в любой форме повышает риск возникновения рака, так как спирт сам по себе наносит вред здоровью человека. Нужно помнить, что некоторые ликеро-водочные напитки могут содержать высокий процент спирта, а в некоторых видах пива может быть больше спирта», - говорится на сайте Международного агентства по изучению рака.

От чего зависит распространенность рака молочной железы

Отметим, что распространенность рака молочный железы зависит от увеличения распространенности факторов риска: отказ от грудного вскармливания, расширенный доступ к алкоголю, увеличенное потребление табачной продукции, малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Однако следует учесть, что на статистику также влияет эффективность проведения программ скрининга, когда выявляемость онкологических заболеваний улучшается на ранних стадиях.

Именно поэтому, особенно в том случае, если заболевание выявлено на ранней стадии, то лечение рака молочной железы может быть очень эффективным и повысить вероятность выздоровления до 90%. Лечение, как правило, включает хирургическое вмешательство и лучевую терапию для удаления опухолевой ткани в молочной железе, лимфатических узлах и прилегающих к ним участках (локорегионарное лечение), а также системную терапию (противораковые лекарственные препараты, назначаемые для перорального приема или внутривенных вливаний) в целях лечения заболевания и/или снижения риска распространения рака (метастазирования). Противораковая терапия включает эндокринную терапию (гормонотерапию), химиотерапию и, в некоторых случаях, таргетную биологическую терапию (с использованием антител).

«В прошлом все случаи рака молочной железы лечились хирургическим путем с помощью мастэктомии (полного удаления груди). И сегодня, в случае большого размера опухоли, по‑прежнему может потребоваться мастэктомия. Но большинство случаев рака молочной железы можно лечить с помощью более щадящей методики, называемой «лампэктомией» или частичной мастэктомией, при которой удаляется только сама опухоль из молочной железы. В этих случаях, как правило, требуется последующая лучевая терапия молочной железы, чтобы свести к минимуму вероятность рецидива», - пояснили в страновом офисе ВОЗ в Казахстане.