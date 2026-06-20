Употребление алкоголя на берегу Сены запретили в Париже

Парижский фестиваль музыки «Fête de la Musique-2026» в этом году столкнулся с ограничениями: власти французской столицы полностью запретили употребление алкоголя в основных районах проведения общественно-культурного мероприятия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Fête de la Musique — фестиваль ежегодно отмечаемый 21 июня во Франции и многих других странах, традиционно собирает сотни тысяч меломанов на улицах, площадях и набережных.

Празднование обещает быть ярким, но в этом году более сдержанным, чем обычно.

Префектура полиции французской столицы ввела строгие ограничения на употребление алкоголя в популярных зонах города в день летнего солнцестояния.

Согласно приказу, подписанному в пятницу вечером, с 8:00 утра воскресенья 21 июня полностью запрещено употребление алкоголя на берегах реки Сены и канала Сен-Мартен, в частности на набережных Жеммапес (quai de Jemmapes) и Вальми (quai de Valmy).

Также с 13:00 того же дня запрещена продажа алкоголя в супермаркетах, расположенных вдоль канала. Владение и перенос стеклянных бутылок также под запретом.

В официальном указе префектура подчеркивает, что «употребление алкоголя в общественных местах является отягчающим обстоятельством в повторяющихся случаях нарушения общественного порядка, зафиксированных правоохранительными органами».

Особое внимание уделено ожидаемому большому скоплению людей на музыкальном фестивале в сочетании с аномальной жарой, которая классифицируется как «оранжевый или даже красный» уровень предупреждения.

Медицинские власти Франции рекомендуют полностью избегать алкоголя при повышенных температурах, поскольку он «усугубляет обезвоживание» и «нарушает естественные механизмы терморегуляции организма». Эти меры направлены на обеспечение безопасности участников и гостей праздника.

Штраф за нарушение запрета составляет 135 евро. Полиция обещает усиленное патрулирование в проблемных районах.

Подобные ограничения вводятся не впервые — они являются ответом властей на прошлые инциденты и текущие условия жары. В остальных районах Парижа полных запретов нет, однако стражи порядка будут активно следить за соблюдением общественного порядка.

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