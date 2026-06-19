Казахстан добывает 21 из 34 критически важных для ЕС видов сырья

Казахстан и Франция провели первое заседание Рабочей группы по критически важным сырьевым материалам, передает Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

Заседание состоялось в формате видеоконференции, в целях реализации договоренностей, достигнутых по итогам заседания казахстанско-французской межправительственной комиссии в декабре 2025 года.

Диалог состоялся при поддержке посольств двух государств под сопредседательством заместителя председателя Комитета промышленности МПС РК Олжаса Алибекова и межведомственного делегата Франции по вопросам стратегического обеспечения минеральным сырьем и металлами Бенжамена Галлезо.

Сотрудничество Казахстана и Франции в области критически важных сырьевых материалов является продолжением договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и базируется на Совместной декларации о намерениях по стратегическим минералам 2023 года и Дорожной карте, подписанной в ходе государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева во Францию в 2024 году.

В ходе заседания представители госорганов, геологических служб и бизнеса Казахстана и Франции обсудили перспективы взаимодействия в области геологического картирования, обмена данными, лабораторных исследований, геологоразведки, недропользования и развития современной горнодобывающей отрасли.

Внимание уделено партнерству в части поставок титана и других стратегических ресурсов, а также расширению прямых контактов между бизнесом.

Олжас Алибеков отметил, что Казахстан добывает и перерабатывает 21 из 34 видов критически важных сырьевых материалов, включенных в соответствующий перечень ЕС. Акцент сделан на проводимой работе по совершенствованию инвестиционного климата и цифровизации сферы недропользования в РК.

Представители МПС подтвердили готовность казахстанской стороны к развитию предметного и взаимовыгодного сотрудничества с французскими партнерами, пригласив их к активному участию в реализации совместных проектов в области геологоразведки, переработки сырья и внедрения современных технологий.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии долгосрочного стратегического партнерства и договорились продолжить реализацию совместных инициатив и проектов.

Напомним, в июне Казахстан с визитом посетят Федеральный министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе и парламентский статс-секретарь ведомства Штефан Рунхофф для переговоров по критически важным материалам.

