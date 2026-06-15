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    Министр экономики Германии посетит Казахстан для переговоров по критически важным минералам

    В июне Казахстан с визитом посетят Федеральный министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе и парламентский статс-секретарь ведомства Штефан Рунхофф. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев, передает корреспондента агентства Kazinform.

    Редкоземельные металлы
    Фото: Pexels

    Визит парламентского статс-секретаря Федерального министерства экономики и энергетики Германии Штефан Рунхоффа состоится с 15 по 16 июня.

    Катерина Райхе прибудет с визитом 29 и 30 июня.

    По данным МИД РК, в рамках визитов запланированы встречи с руководством страны и представителями профильных государственных органов.

    — Основное внимание буде уделено вопросам дальнейшего развития казахстанско-германского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны планируют обсудить вопросы взаимодействия в энергетической и сырьевой сферах, расширения промышленной кооперации, а также реализации совместных проектов, включая проекты в области критически важных сырьевых материалов, –– сообщил Жетыбаев на брифинге.

    В ведомстве отметили, что предстоящие визиты рассматриваются как важный этап развития двусторонних отношений и должны придать дополнительный импульс стратегическому партнерству между Казахстаном и Германией.

    Напомним, в апреле Глава государства принял председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрину Клаас-Мюльхойзер.

    ФРГ Редкоземельные материалы МИД РК Экономика Германия
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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