Министр экономики Германии посетит Казахстан для переговоров по критически важным минералам

В июне Казахстан с визитом посетят Федеральный министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе и парламентский статс-секретарь ведомства Штефан Рунхофф. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев, передает корреспондента агентства Kazinform.

Визит парламентского статс-секретаря Федерального министерства экономики и энергетики Германии Штефан Рунхоффа состоится с 15 по 16 июня.

Катерина Райхе прибудет с визитом 29 и 30 июня.

По данным МИД РК, в рамках визитов запланированы встречи с руководством страны и представителями профильных государственных органов.

— Основное внимание буде уделено вопросам дальнейшего развития казахстанско-германского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны планируют обсудить вопросы взаимодействия в энергетической и сырьевой сферах, расширения промышленной кооперации, а также реализации совместных проектов, включая проекты в области критически важных сырьевых материалов, –– сообщил Жетыбаев на брифинге.

В ведомстве отметили, что предстоящие визиты рассматриваются как важный этап развития двусторонних отношений и должны придать дополнительный импульс стратегическому партнерству между Казахстаном и Германией.

Напомним, в апреле Глава государства принял председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрину Клаас-Мюльхойзер.