Упавший с лестницы школьник в Астане не находится в коме

В Сети распространилась информация о ребенке, который впал в кому после падения в школе. Однако, как выяснилось, его состояние стабильное. В коме не был, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Учащийся школы-гимназии 14 города Астаны упал с лестницы, когда поднимался на 2 этаж (перила есть). По словам мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана скорая помощь, - прокомментировали в столичном управлении образования.





Ребенок находится в детской городской больнице. В сознании, состояние стабильное. В коме не был.



«В школе есть лестничные перила. Управлением образования рассматривается вопрос о принятии мер в отношении директора школы», - говорится в сообщении управления.