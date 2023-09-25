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    11:04, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Упавший с лестницы школьник в Астане не находится в коме

    Упавший с лестницы школьник не находится в коме

    В Сети распространилась информация о ребенке, который впал в кому после падения в школе. Однако, как выяснилось, его состояние стабильное. В коме не был, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Учащийся школы-гимназии 14 города Астаны упал с лестницы, когда поднимался на 2 этаж (перила есть). По словам мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно была вызвана скорая помощь, - прокомментировали в столичном управлении образования.



    Ребенок находится в детской городской больнице. В сознании, состояние стабильное. В коме не был.

    «В школе есть лестничные перила. Управлением образования рассматривается вопрос о принятии мер в отношении директора школы», - говорится в сообщении управления. 

    Теги:
    Здравоохранение Происшествия школа Астана
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