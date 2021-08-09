Упавших в уличный туалет детей спасли туркестанские полицейские
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О спасении детей, упавших в уличный туалет, рассказал официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Туркестанские полицейские спасли детей 3 и 10 лет, которые упали в туалет глубиной 5 метров. По номеру 102 дежурного Сарыагашского РОВД обратилась местная жительница с просьбой о помощи, сообщив, что в туалет во дворе ее дома по неосторожности упали ее 3-летний сын и 10-летняя дочь. Первыми, кто получил сообщение, стали участковые инспекторы полиции Сарыагашского РОВД майор полиции Нурдаулет Едилов, капитан полиции Асыл Ережепов и старший лейтенант полиции Айсултан Сапар. Они оперативно выехали на место происшествия, всего за две минуты и благополучно извлекли из туалета глубиной пять метров сначала 3-летнего мальчика, а затем и 10-летнюю девочку», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.
Мать Ажаркуль Саржанова поблагодарила спасителей.
«Во дворе моей семьи произошла неприятная ситуация. Мы оперативно связались с полицейскими Сарыагашского района. В это же время участковые инспекторы полиции села Капланбек Сарыагашского РОВД Асыл Ережепов, Нурдаулет Едилов, Айсултан Сапаров достали моих детей из туалета. Поэтому я хотел бы поблагодарить этих сотрудников полиции. Желаю им успехов в работе!»,- сказала женщина.
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