Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы упавшие из-за сильного ветра и дождя деревья повредили несколько авто и одно административное здание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соцсетях появились фото и видео из разных точек города пострадавших машин из-за деревьев.

«20 июня на линию 112 поступило восемь сообщений о падении деревьев: 7 - на автомашины, 1 - на административное здание», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

В департаменте по ЧС города рекомендует жителям города не оставлять машины под деревьями, а при шквалистом ветре - ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении).

Из-за сильного ветра в Алматы около 17:30 часов также частично обрушился фасад дома №74 в микрорайоне Нуркент.