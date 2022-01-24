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Упавшего в яму мальчика спасли в Туркестанской области
24 Января 2022 12:20
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 23 января на пульт «112» поступило сообщение о том, что ребенок, 2016 года рождения, упал в яму туалета глубиной 4 метра, расположенного во дворе одного из домов населенного пункта Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
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В аварийно-спасательной операции были задействованы 5 спасателей ДЧС Туркестанской области и три работника медицинской службы скорой помощи.
Спасатели с помощью веревки вытащили ребенка и передали сотрудникам скорой помощи. После осмотра врача ребенок был отпущен домой. Состояние ребенка стабильное.
МЧС призывает родителей и взрослых не оставлять детей без присмотра.
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