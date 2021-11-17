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Упавшее из-за урагана в Таразе дерево повредило позвоночник 11-летнему мальчику

17 Ноября 2021 17:09
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Упавшее из-за урагана в Таразе дерево повредило позвоночник 11-летнему мальчику

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Значительные повреждения городской инфраструктуре нанес ураган, бушевавший в Жамбылской области, пострадали люди, передаёт корреспондент МИА «Казинформ «.

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Напомним, в результате погодных условий в Таразе более половины объектов отключено от электроснабжения, повреждены линии электропередач, множество снесенных крыш, поваленных деревьев и поврежденных автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 11-летний школьник пострадал из-за упаашего дерева.

«Мальчик попал под упавшее дерево возле школы номер 47. У него ушиб поясничного отдела позвоночника»,- пояснили в пресс-службе ведомства.

Сразу же пострадавший был доставлен в городскую больницу. По заверению врачей, сейчас он находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь, состояние мальчика стабильное.

В департаменте полиции Жамбылской области призывают водителей по возможности оставаться дома, а в дороге быть предельно внимательными и осторожными.

В ДЧС Жамбылской области создан штаб, работает горячая линия.



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#Жамбылская область   #Происшествия   #Здравоохранение   #Погода  
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Автор:

Галина Скрипник

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