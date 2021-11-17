Упавшее из-за урагана в Таразе дерево повредило позвоночник 11-летнему мальчику
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Значительные повреждения городской инфраструктуре нанес ураган, бушевавший в Жамбылской области, пострадали люди, передаёт корреспондент МИА «Казинформ «.
Напомним, в результате погодных условий в Таразе более половины объектов отключено от электроснабжения, повреждены линии электропередач, множество снесенных крыш, поваленных деревьев и поврежденных автомобилей.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 11-летний школьник пострадал из-за упаашего дерева.
«Мальчик попал под упавшее дерево возле школы номер 47. У него ушиб поясничного отдела позвоночника»,- пояснили в пресс-службе ведомства.
Сразу же пострадавший был доставлен в городскую больницу. По заверению врачей, сейчас он находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь, состояние мальчика стабильное.
В департаменте полиции Жамбылской области призывают водителей по возможности оставаться дома, а в дороге быть предельно внимательными и осторожными.
В ДЧС Жамбылской области создан штаб, работает горячая линия.
- Ревакцинация снижает риск заразиться коронавирусом - профессор
- Почему стали вакцинировать детей от коронавируса
- 26 человек спасли от холода на трассе в Жамбылской области
- Пересмотреть обеспечение инвалидов протезно-ортопедической помощью просят депутаты
- Сколько астанчан обладают иммунитетом против коронавируса
- В Алматы пошел снег: в уборке улиц задействовано более 1400 человек
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана