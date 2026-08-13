Упавшая в септик восьмилетняя девочка скончалась в больнице в Уральске

В Уральске восьмилетняя девочка упала в септик, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области, сообщение о несчастном случае с девочкой 2018 года рождения поступило 10 августа.

По предварительным данным, ребенок упал в септик, расположенный на территории частного дома. Девочку доставили в больницу, но она умерла, не приходя в сознание.

— Выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация не подлежит разглашению, — сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что в Уральске спасатели МЧС вытащили из-под завала земли мужчину, которого засыпало во время строительных работ.