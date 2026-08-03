Мужчину извлекли из-под земли после обрушения грунта в Уральске
В Уральске спасатели МЧС вытащили из-под завала земли мужчину, которого засыпало во время строительных работ, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
— В городе Уральске по проспекту Абая спасатели МЧС оказали помощь мужчине 1966 года рождения, пострадавшему во время проведения строительных работ. При выполнении работ по изоляции фундамента на строительной площадке мужчину засыпало землей, в результате чего он не смог самостоятельно выбраться, — сообщили в МЧС РК.
Сотрудники МЧС извлекли его из ямы и передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.
Ранее сообщалось, что на озере Алаколь спасли тонувшего мужчину.