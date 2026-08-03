Мужчину извлекли из-под земли после обрушения грунта в Уральске

— В городе Уральске по проспекту Абая спасатели МЧС оказали помощь мужчине 1966 года рождения, пострадавшему во время проведения строительных работ. При выполнении работ по изоляции фундамента на строительной площадке мужчину засыпало землей, в результате чего он не смог самостоятельно выбраться, — сообщили в МЧС РК.