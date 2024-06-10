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    12:25, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Уникальную операцию провели ребенку врачи в Туркестанской области

    Уникальную операцию провели ребенку врачи в Туркестанской области
    Фото: акимат

    Специалисты-комбустиологи Туркестанской областной детской больницы провели уникальную операцию 7-летнему ребенку, передает агентство Kazinform.

    Мальчик сгорел в горячем масле, и 90% его кожи головы было обожжено. 13 апреля он был доставлен службой скорой помощи в больницу Арыси.

    Мальчик получил серьезные ожоги, когда попал в горячее масло, обжег 90% кожи головы. 13 апреля его доставили службой скорой помощи в больницу Арыси.

    Для оказания специализированной помощи были вызваны врачи Туркестанской областной детской больницы. Квалифицированные специалисты из областного центра 16 апреля перевели ребенка в Туркестанскую областную детскую больницу по линии санавиации.

    Врачи областной детской больницы в течение месяца готовили пациента к операции, проводили антибактериальную, инфузионную и перевязочную терапию.

    14 мая 7-летнему мальчику провели аутодермапластическую операцию на голове. Во время операции комбустиологи Шолпан Кадирова и Бахыт Абдуманов пересадили кожу с бедра на голову. Операция прошла успешно, и мальчика выписали домой. Врачи отметили, что в ближайшее время пациенту предстоит реабилитационное лечение.

    Теги:
    Туркестанская область Ожог Дети Больницы Врачи
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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