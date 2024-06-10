Уникальную операцию провели ребенку врачи в Туркестанской области

Специалисты-комбустиологи Туркестанской областной детской больницы провели уникальную операцию 7-летнему ребенку, передает агентство Kazinform.

Мальчик сгорел в горячем масле, и 90% его кожи головы было обожжено. 13 апреля он был доставлен службой скорой помощи в больницу Арыси.

Мальчик получил серьезные ожоги, когда попал в горячее масло, обжег 90% кожи головы. 13 апреля его доставили службой скорой помощи в больницу Арыси.

Для оказания специализированной помощи были вызваны врачи Туркестанской областной детской больницы. Квалифицированные специалисты из областного центра 16 апреля перевели ребенка в Туркестанскую областную детскую больницу по линии санавиации.

Врачи областной детской больницы в течение месяца готовили пациента к операции, проводили антибактериальную, инфузионную и перевязочную терапию.

14 мая 7-летнему мальчику провели аутодермапластическую операцию на голове. Во время операции комбустиологи Шолпан Кадирова и Бахыт Абдуманов пересадили кожу с бедра на голову. Операция прошла успешно, и мальчика выписали домой. Врачи отметили, что в ближайшее время пациенту предстоит реабилитационное лечение.