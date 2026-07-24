Уникальное жилище кимако-кыпчакского периода нашли в Павлодарской области

В Павлодарской области продолжаются археологические исследования курганного могильника Байдала, расположенного в Кенжекольском сельском округе Павлодара, передает Kazinform со ссылкой пресс-службу акима Павлодарской области.

Памятник считается одним из наиболее значимых объектов эпохи Кимакского каганата и способен открыть новые страницы истории Великой Степи.

По данным ученых, именно здесь, согласно арабским картам X века, находилась Имакия — политический центр Кимакского каганата. Более 20 лет археологическая экспедиция под руководством археолога Тимура Смагулова проводит охранные раскопки. В нынешнем полевом сезоне исследователи продолжают изучение одного из сохранившихся курганов: расчищены остатки погребального рва, обнаружены кости жертвенных животных, а вскрытие основного захоронения запланировано на август–сентябрь.

Главной находкой последних лет стало полностью сохранившееся передвижное жилище кимако-кыпчакского периода — деревянная колесница с шатром, конструкция которого близка к казахской юрте. По оценке археологов, подобная находка не имеет аналогов в археологии степной Евразии.

Фото: Валерий Бугаев

Вместе с передвижным жилищем обнаружены деревянное седло, стремена, удила, предметы вооружения, украшения, шелковые ткани и другие артефакты, позволяющие по-новому осмыслить быт и культуру средневековых кочевников. До настоящего времени историческая наука располагала лишь письменными свидетельствами и схематичными изображениями подобных «домов на колесах».

В дальнейшем планируется продолжить археологические исследования, провести консервацию и реставрацию уникальных находок, а также подготовить предложения по музеефикации комплекса и его развитию как одного из ключевых объектов историко-культурного наследия Казахстана.

Ранее сообщалось о том, что постройки XI–XII веков обнаружили в городище Акжар в Жамбылской области.